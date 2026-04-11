Logo
Large banner

Muškarci, obratite pažnju: Ovo su jasni znakovi da vas žena više ne voli

Autor:

ATV
11.04.2026 12:51

Komentari:

0
Мушкарци, обратите пажњу: Ово су јасни знакови да вас жена више не воли
Foto: Vera Arsic/Pexels

Postoje jasni i prepoznatljivi obrasci koji pokazuju da ljubav više nije prisutna, a ako ih ne primjetite na vrijeme, vaša ljubav može biti ozbiljno ugrožena.

Uvijek djeluje mrzovoljno

Kada razgovara sa suprugom, njen ton često odiše preziranjem, kritikom i negativnošću. Svaka muška zabrinutost ili pritužba nailazi na odbranu i prebacivanje krivice, umjesto na razumijevanje ili otvoren dijalog.

Ova hladnoća i distanca stvaraju osjećaj emocionalne izolacije i podsjećaju muža da njegovi napori često prolaze nezapaženo. Vremenom, ovakvo ponašanje razara bliskost i uzrokuje osjećaj nemoći u vezi.

Zamjera stvari i želi da upravlja svakom odlukom

Ako muž želi da provede slobodno vrijeme ili izađe sa prijateljima, ona ne prestaje da šalje poruke i da kontroliše svaki njegov potez.

Osjećaj stalne kontrole i zadiranja u privatni prostor stvara tenziju i guši spontanu komunikaciju. Muž može da se osjeća sputano, dok se odnos prepliće sa frustracijom i napetim trenucima, umjesto sa opuštenom i ravnopravnom interakcijom.

Ignoriše pokušaje intime, nikada nije zainteresovana

Koketni gestovi ili nježni znakovi pažnje od strane muža često bivaju odbijeni. Ona može zakolutati očima, okrenuti mu leđa ili se emocionalno povući čak i tokom intimnih trenutaka.

Ova distanca šalje jasnu poruku – emocije i želja više nisu obostrano prisutne. Vremenom, takvo ponašanje stvara ozbiljnu pukotinu u vezi i umanjuje osjećaj bliskosti i zajedništva.

Prestaje da brine o sebi

Kada se osjeća neprivlačno ili emocionalno udaljeno, često prestaje da vodi računa o sebi. Gubi energiju, entuzijazam i motivaciju za život, a zajednički trenuci postaju rutina bez strasti.

Ova promjena utiče na cjelokupnu dinamiku odnosa, jer partner više ne vidi ženu kao inspiraciju ili podršku, već kao nekoga ko se povukao i emocionalno distancirao.

Više je "mama’" nego partnerka

Na romantičnim večerama ili zajedničkim trenucima, ona se ponaša više kao roditelj nego kao partnerka. Brak počinje da liči na ‘vrtić’, gdje muž i djeca dobijaju uloge kojima ne mogu ravnopravno doprinijeti.

Umjesto partnerstva i međusobne podrške, stvara se hijerarhija i osjećaj nepravde, što vodi do emocionalnog udaljavanja i gubitka intime.

(Superžena)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Komentari (0)
Large banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

17

45

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner