Tragedija: Sletio kamionom u Unu, nije mu bilo pomoći

Autor:

ATV
11.04.2026 12:26

Полиција аутомобил
Foto: ATV BL

U saobraćajnoj nesreći u Bihaću danas, 11. aprila poginuo je muškarac.

Nesreća se dogodila u mjestu Ripač.

"U 00:20 sati desila se saobraćajna nesreća u kojoj je kamion sletio u rijeku Unu kod Lavovskog mosta u naselju Ripač", rekla je portparolka MUP-a USK Azra Malkić i dodala:

"Jedna osoba je smrtno stradala, utopila se u rijeci Uni".

Uviđaj je još uvijek u toku.

"Čekali su se jutarnji sati da bi se uviđaj mogao uraditi", rekla je Malkićeva za Avaz.

Uzrok nesreće još uvijek nije poznat

Prema nezvaničnim informacijama, u nesreći je smrtno stradao A.K. iz Cazina.

