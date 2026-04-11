Tragedija: Sletio kamionom u Unu, nije mu bilo pomoći

U saobraćajnoj nesreći u Bihaću danas, 11. aprila poginuo je muškarac.
Nesreća se dogodila u mjestu Ripač.
"U 00:20 sati desila se saobraćajna nesreća u kojoj je kamion sletio u rijeku Unu kod Lavovskog mosta u naselju Ripač", rekla je portparolka MUP-a USK Azra Malkić i dodala:
"Jedna osoba je smrtno stradala, utopila se u rijeci Uni".
Uviđaj je još uvijek u toku.
"Čekali su se jutarnji sati da bi se uviđaj mogao uraditi", rekla je Malkićeva za Avaz.
Uzrok nesreće još uvijek nije poznat
Prema nezvaničnim informacijama, u nesreći je smrtno stradao A.K. iz Cazina.
