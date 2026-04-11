Da li je grijeh farbati jaja na Veliku subotu?

Vaskrs u Srbiji ne počinje zvonom, već bojom. Crvenom, najčešće. Onom koja se prenosi s generacije na generaciju, kroz ruke žena koje su vijekovima unazad radile isto, farbale jaja, u tišini, sa jasnom namjerom. Nije to samo običaj, to je ritual koji ima svoje vrijeme, ali i pitanje koje se svake godine iznova otvara: da li je grijeh ako to ne uradimo baš na Veliki petak?

Odgovor nije tako jednostavan kako se često predstavlja.

Svijet Orban: EU mora priznati poraz, Evropi trebaju ruske sirovine

Veliki petak kao simbol, ali ne i strogo pravilo

U narodnoj praksi, Veliki petak se dugo smatrao "pravim" danom za farbanje jaja. Taj izbor nije bio slučajan. Riječ je o danu tuge i tišine, kada se obilježava stradanje Isusa Hrista, pa je i sam čin farbanja imao posebnu težinu, gotovo kao mali, lični obred u okviru kuće.

Ipak, kada se pogleda šira slika, jasno je da ne postoji jedno univerzalno pravilo. U različitim krajevima Srbije jaja su se tradicionalno farbala i na Veliki četvrtak, ali i na Veliku subotu. Razlog je vrlo jednostavan, u pojedinim sredinama vjerovalo se da na Veliki petak ne treba raditi ništa, pa se farbanje pomjeralo na drugi dan.

Drugim riječima, ono što se danas često doživljava kao obavezno, zapravo je samo najrasprostranjenija verzija običaja, a ne jedina ispravna.

Zdravlje Najstarija tehnika za mršavljenje: Dovoljna je samo šaka ovoga pred spavanje

Suština običaja nije u datumu

Ako se skine pritisak oko "tačnog dana", ostaje ono što je važnije od forme. Farbanje jaja nikada nije bilo puka priprema za praznik, već simboličan čin koji označava život, obnovu i zaštitu. Posebno mjesto ima crveno jaje, takozvana čuvarkuća, koje se ostavlja kao znak sigurnosti doma i porodice.

Zanimljivo je da tradicija bojenja jaja ima korijene koji sežu i prije hrišćanstva. U starim evropskim kulturama jaje je bilo simbol novog života i koristilo se u različitim obredima, a kasnije je u hrišćanstvu dobilo novo značenje, vezano za Vaskrsenje.

Zato pitanje "da li je grijeh" zapravo promašuje poentu.

Realnost je da danas većina ljudi usklađuje običaje sa svojim obavezama. Nema više vremena koje su nekada imale generacije prije nas, pa se jaja farbaju kada se stigne, nekada u četvrtak, nekada u petak, a često i u subotu.

Republika Srpska Karan: Vaskrsenje nas podsjeća na temeljne vrijednosti i istine našeg naroda

I to ne umanjuje smisao običaja.

Na kraju, mnogo je važnije šta taj čin predstavlja nego kada se tačno odvija. Jer tradicija koja ne može da se prilagodi životu, vrlo brzo prestaje da bude dio njega.

