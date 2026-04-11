Orban: EU mora priznati poraz, Evropi trebaju ruske sirovine

Evropska unija mora priznati da je izgubila i da ne može bez ruskih energetskih resursa, ocijenio je mađarski premijer Viktor Orban.
- Brisel je izgubio bitku. Oni moraju da shvate da Evropi trebaju ruske sirovine. Takođe moraju da shvate da EU nije u stanju da izoluje Rusiju od globalne ekonomije - rekao je Orban u intervjuu za atv.hu.
On je napomenuo da Rusi trenutno zarađuju mnogo novca jer mogu da prodaju svoje sirovine svima osim Evropi.
Republika Srpska
Karan: Vaskrsenje nas podsjeća na temeljne vrijednosti i istine našeg naroda
Mađarski premijer je pozvao Evropu da "ponovo trguje sa Rusima" nakon mirovnog sporazuma u Ukrajini.
Orban je ranije rekao da Evropa neće preživjeti bez ruske nafte, sada kada se nazire globalna nestašica goriva.
