Orban: EU mora priznati poraz, Evropi trebaju ruske sirovine

Evropska unija mora priznati da je izgubila i da ne može bez ruskih energetskih resursa, ocijenio je mađarski premijer Viktor Orban.

- Brisel je izgubio bitku. Oni moraju da shvate da Evropi trebaju ruske sirovine. Takođe moraju da shvate da EU nije u stanju da izoluje Rusiju od globalne ekonomije - rekao je Orban u intervjuu za atv.hu.

On je napomenuo da Rusi trenutno zarađuju mnogo novca jer mogu da prodaju svoje sirovine svima osim Evropi.

Mađarski premijer je pozvao Evropu da "ponovo trguje sa Rusima" nakon mirovnog sporazuma u ​​Ukrajini.

Orban je ranije rekao da Evropa neće preživjeti bez ruske nafte, sada kada se nazire globalna nestašica goriva.