Logo
Large banner

Orban: EU mora priznati poraz, Evropi trebaju ruske sirovine

Autor:

ATV
11.04.2026 12:05

Komentari:

0
Мађарски премијер Виктор Орбан обраћа се својим присталицама током предизборног скупа у Секешфехервару, Мађарска.
Foto: Tanjug/AP Photo/Petr David Josek

Evropska unija mora priznati da je izgubila i da ne može bez ruskih energetskih resursa, ocijenio je mađarski premijer Viktor Orban.

- Brisel je izgubio bitku. Oni moraju da shvate da Evropi trebaju ruske sirovine. Takođe moraju da shvate da EU nije u stanju da izoluje Rusiju od globalne ekonomije - rekao je Orban u intervjuu za atv.hu.

On je napomenuo da Rusi trenutno zarađuju mnogo novca jer mogu da prodaju svoje sirovine svima osim Evropi.

Mađarski premijer je pozvao Evropu da "ponovo trguje sa Rusima" nakon mirovnog sporazuma u ​​Ukrajini.

Orban je ranije rekao da Evropa neće preživjeti bez ruske nafte, sada kada se nazire globalna nestašica goriva.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Viktor Orban

Mađarska

Izbori u Mađarskoj

premijer Mađarske

Parlamentarni izbori

Komentari (0)
Large banner

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner