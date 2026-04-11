Pakistanski premijer: Zvanično počeli pregovori Irana i SAD

11.04.2026 14:18

Преговори Ирана и САД, усмјерени на окончање рата на Блиском истоку, почели су у Исламабаду, 11.04.2026.
Pregovori Irana i SAD, usmjereni na okončanje rata na Bliskom istoku, počeli su u Islamabadu, objavio je pakistanski premijer Šehbaz Šarif, koji se odvojeno sastao sa članovima dvije delegacije.

"Na početku razgovora u Islamabadu, premijer se sastao sa Džejom Di Vensom", saopštila je Šarifova kancelarija.

Signali o spremnosti na razgovor

U razgovoru učestvuju i specijalni izaslanik Stiv Vitkof, kao i zet predsjednika Donalda Trampa, Džared Kušner, prenosi Rojters.

Prema navodima Šarifove kancelarije, pakistanski premijer je izrazio nadu da će razgovori predstavljati "odskočnu dasku ka trajnom miru u regionu".

Diplomatski optimizam domaćina

Tokom dana trebalo bi da uslijede razgovori američkih pregovarača sa delegacijom Irana koju predvodi predsjednik parlamenta te zemlje Mohamed Bager Kalibaf sa ciljem deeskalacije i mogućeg okončanja višened‌jeljnog rata, navode izvori.

Pozdravljajući posvećenost obje delegacije konstruktivnom dijalogu, premijer Pakistana je izrazio nadu da će ovi razgovori rezultirati trajnim mirom u regionu.

Uloga Pakistana i međunarodni kontekst

Pakistan je okupio tim stručnjaka koji će doprinjeti diskusijama o pomorskom saobraćaju, nuklearnim pitanjima i drugim ključnim temama, rekao je za AFP diplomatski izvor blizak ovoj temi.

Sastanak pažljivo prate i drugi akteri koji su doprineli diplomatskim naporima, među kojima su Egipat, Turska i Kina, zemlje sa kojima Pakistan nastavlja da koordinira, rekao je izvor.

Uslovi Irana i upozorenja prije pregovora

Prije početka sastanka u Islamabadu, svaka strana je izdala svoja upozorenja.

Kako je rekao Mohamad Bager Galibaf Iran je postavio dva preduslova: "prekid vatre u Libanu", gd‌je je Izrael u ratu sa Hezbolahom, koji Teheran podržava, i "odmrzavanje iranske imovine".

"Ako ovd‌je imamo posla sa predstavnicima pokreta 'Izrael na prvom mjestu', onda neće biti sporazuma", napisao je iranski prvi potpredsjednik Mohamed Reza Aref na platformi X.

Upozorenja američke strane

Prije dolaska u Pakistan, Vens je upozorio Iran:

"Ako pokušaju da se igraju sa nama, vidjeće da naš pregovarački tim neće reagovati na njih".

Ali je rekao i da će "pokušati da ima pozitivne pregovore".

