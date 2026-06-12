Bik ubio muškarca na farmi u Srbiji

Foto: Pexels.com

U Gornjem Tavankutu (Bačka), muškarca je na farmi udario bik, nakon čega je preminuo.

Nesreća se dogodila 11. juna oko 11 časova, rečeno je za Tanjug danas u Policijskoj upravi u Subotici. Region Godinama držao mladića u ropstvu, tjerao ga da krade odjeću i parfeme: Užas u Zagrebu O događaju je obavešteno Osnovno javno tuzilaštvo u Subotici.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.