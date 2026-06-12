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Bik ubio muškarca na farmi u Srbiji

Autor:

ATV
12.06.2026 14:37

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Бик убио мушкарца на фарми у Србији
Foto: Pexels.com

U Gornjem Tavankutu (Bačka), muškarca je na farmi udario bik, nakon čega je preminuo.

Nesreća se dogodila 11. juna oko 11 časova, rečeno je za Tanjug danas u Policijskoj upravi u Subotici.

policija hrvatska

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O događaju je obavešteno Osnovno javno tuzilaštvo u Subotici.

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Srbija

bik ubio muškarca

nesreća

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