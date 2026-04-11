Logo
Large banner

Додик пожелио Орбану срећу на изборима: Српска стоји уз Вас

Аутор:

АТВ
11.04.2026 15:51

Коментари:

2
Предсједник СНСД-а Милорад Додик и премијер Мађарске Виктор Орбан
Фото: Milorad Dodik/X

Драгом пријатељу Виктору Орбану желим пуно среће и успјеха на изборима, поручио је предсједник СНСД-а Милорад Додик.

Сигуран сам, каже Додик, да ће мађарски народ препознати снагу политике која чува суверенитет, стабилност и будућност земље.

"Република Српска стоји уз Вас", истакао је Додик.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Милорад Додик

Виктор Орбан

Избори у Мађарској

Мађарска

Република Српска

Коментари (2)
Large banner

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner