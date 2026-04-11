Iran podvukao crvenu liniju: "Prst na okidaču"

Iranska delegacija izložila je posrednicima svoje crvene linije u mirovnim pregovorima sa Sjedinjenim Američkim Državama, koje se odnose na Ormuski moreuz, oslobađanje zamrznute imovine Irana, isplatu ratne odštete i primirje koje će se sprovoditi u cijelom regionu Bliskog istoka.

Zahtjevi Teherana, koji su prenijeti pakistanskom premijeru Šehbazu Šarifu, uključuju priznanje iranske vlasti nad Ormuskim moreuzom, gd‌je Iran ima za cilj da naplaćuje tranzitne takse i kontroliše pristup, a u zahtjeve je uključeno i primirje u Libanu.

Portparolka iranske vlade Fatemeh Mohadžerani je na državnoj televiziji rekla da će iranska delegacija pregovarati sa SAD u Islambadu "sa prstom na okidaču".

"Iako smo otvoreni za razgovore, takođe smo potpuno svjesni nedostatka povjerenja. Stoga, iranski diplomatski tim ulazi u ovaj proces sa maksimalnim oprezom", kazala je Mohadžerani.

Prema saopštenju kabineta pakistanskog premijera Šehbaza Šarifa, američka delegacija koju predvodi potpredsjednik SAD Džej Di Vens i iranska delegacija koju predvodi predsjednik parlamenta Mohamed Bager Kalibaf sastali su se sa Šarifom, kome su prenijeli svoje zahtjeve za postizanje trajnog mira. Iranski i pojedini svjetski mediji javili su ranije danas da su u Islamabadu počeli trilateralni pregovori Irana, Sjedinjenih Američkih Država i Pakistana, prenosi Tan‌jug.