Iran podvukao crvenu liniju: "Prst na okidaču"

Autor:ATV
Komentari:0
Iranska delegacija izložila je posrednicima svoje crvene linije u mirovnim pregovorima sa Sjedinjenim Američkim Državama, koje se odnose na Ormuski moreuz, oslobađanje zamrznute imovine Irana, isplatu ratne odštete i primirje koje će se sprovoditi u cijelom regionu Bliskog istoka.
Zahtjevi Teherana, koji su prenijeti pakistanskom premijeru Šehbazu Šarifu, uključuju priznanje iranske vlasti nad Ormuskim moreuzom, gdje Iran ima za cilj da naplaćuje tranzitne takse i kontroliše pristup, a u zahtjeve je uključeno i primirje u Libanu.
Portparolka iranske vlade Fatemeh Mohadžerani je na državnoj televiziji rekla da će iranska delegacija pregovarati sa SAD u Islambadu "sa prstom na okidaču".
Svijet
Pakistanski premijer: Zvanično počeli pregovori Irana i SAD
"Iako smo otvoreni za razgovore, takođe smo potpuno svjesni nedostatka povjerenja. Stoga, iranski diplomatski tim ulazi u ovaj proces sa maksimalnim oprezom", kazala je Mohadžerani.
Prema saopštenju kabineta pakistanskog premijera Šehbaza Šarifa, američka delegacija koju predvodi potpredsjednik SAD Džej Di Vens i iranska delegacija koju predvodi predsjednik parlamenta Mohamed Bager Kalibaf sastali su se sa Šarifom, kome su prenijeli svoje zahtjeve za postizanje trajnog mira. Iranski i pojedini svjetski mediji javili su ranije danas da su u Islamabadu počeli trilateralni pregovori Irana, Sjedinjenih Američkih Država i Pakistana, prenosi Tanjug.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu