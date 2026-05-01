Ispred Vatrogasnog doma u Doboju jutros je, uz Gradski duvački orkestar, tradicionalnim urankom počelo obilježavanje Međunarodnog praznika rada.

Izvođenjem koračnica i drugih numera, duvački orkestar je nastavio stogodišnju tradiciju.

U uniformama i sa instrumentima u rukama, članovi Gradskog duvačkog orkestra iz Doboja i ovog Prvog maja poranili su kako bi zvucima trube probudili svoje sugrađane.

Kao i svake godine, krenuli su u pet časova ispred Vatrogasnog doma, a tokom jutra prošli su gotovo svim dijelovima grada.

Prema tradiciji, najprije su obišli prigradska naselja gdje ima mještana koji ih već decenijama dočekuju s darovima.

<iframe width="1349" height="759" src="https://www.youtube.com/embed/2HL8H8INUmQ" title="Prvomajski uranak Dobojlija uz duvački orkestar" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe>