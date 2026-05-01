Loto rezultati: Izvučeni brojevi u 35. kolu

ATV
01.05.2026 20:10

Foto: ATV

Loto rezultati 35. kola, koje je izvučeno 1. maja 2026. godine u organizaciji Lutrije Republike Srpske i Državne lutrije Srbije, donijeli su sljedeću kombinaciju brojeva: 1, 5, 7, 20, 30, 37, 39. Nije bilo srećnog dobitnika.

Loto 7/39 rezultati, 35. kolo

U glavnom loto izvlačenju čija vrijednost nagrade je iznosila 1.000.000 KM (500.000 evra) izvučeni su brojevi: 1, 5, 7, 20, 30, 37, 39.

Loto plus rezultati, 35. kolo

U igri Loto plus, za sedmicu u iznosu 4.650.000 KM (2.360.000 evra) izvučeni su brojevi: 2,19, 25, 27,31,33, 38.

U ovoj igri nije bilo dobitnika.

Džoker rezultati, 35. kolo

Džoker igra u 35. kolu iznosila je 680.000 KM (350.000 evra), izvučeni su brojevi: 1, 6, 9, 4, 2,1.

Ni u ovoj igri nije bilo dobitnika.

Rezultati izvlačenja Lutrije Republike Srpske i Državne lutrije Srbije su objavljeni odmah nakon zvaničnog televizijskog izvlačenja u programu ATV-a.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

