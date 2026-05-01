Zašto se za Praznik rada jede grah?

Prvi maj je međunarodni praznik rada koji se slavi u mnogim različitim kulturama širom svijeta. To je dan jedinstva, zajedništva i ponovnog rođenja. Obilježava se kao spomen na velike radničke protestee održane u Čikagu 1. maja 1886. godine. Tada je u sukobima s policijom poginulo više radnika, a petero je radnika osuđeno na smrt, piše Britiš Kounsil.

Istorija Praznika rada: U maju 1886. 400.000 radnika u mnogim dijelovima SAD-a stupilo je u štrajk, tražeći osmosatno radno vrijeme. Štrajk je počeo mirno, ali trećeg dana protesta u Čikagu došlo je do nasilja. Policija je pucala na nenaoružane radnike, ubivši nekoliko njih. Sutradan je bilo novih protesta i neko je bacio bombu. Od bombe ili policijske pucnjave neposredno nakon bombe, ubijeno je sedam policajaca i četiri radnika. Osoba koja je bacila bombu nikada nije identifikovana, ali je uhapšeno osam radnika. Sedmorica su osuđena na smrt, a jedan je osuđen na 15 godina zatvora.

Ovaj događaj, poznat kao Afera Hajmarket, bio je vrlo važan za okupljanje radnika u SAD-u. Mnogi ljudi nisu vjerovali da su muškarci krivi, a suđenje je kritizirano kao nepravedno. Afera Hajmarket postala je međunarodni simbol borbe za radnička prava, a 1. maja izabran je za Međunarodni Praznik rada. Na današnji dan socijalističke stranke i sindikati pozvali su radnike na proteste na osmosatno radno vrijeme i mirne prosteste. Osmosatni radni dan postao je zakonom za javne radnike u SAD-u 1892. godine. Od tada su se radnički pokreti širom svijeta nastavili boriti i izboriti to pravo.

Kako se slavi danas?

Praznik radnika je dan kada se radnici odmaraju od svojih uobičajenih poslova. Prilika je to za kampanju za radnička prava, solidarnost s drugim radnicima i slavljenje uspjeha radnika širom svijeta. Međunarodni praznik rada je državni praznik u preko 80 zemalja svijeta. Iako se obilježava u brojnim državama svijeta 1. maja, postoje različitosti. U Velikoj Britaniji i Irskoj ovaj praznik nije određen na 1. maja, nego se obilježava prvog poned‌jeljka u maju.

Kanada, Australija, Novi Zeland i Holandija takođerslave praznik rada, ali na različite datume, zavisno o tome kako je praznik nastao u tim zemljama. Sjedinjene Američke Države ne obilježavaju događaj iz Čikaga, nego Praznik rada slave prvog poned‌jeljka u septembru. Jedni vjeruju da je razlog tome izbjegavanje obilježavanja nereda koji su se dogodili 1886. godine. Drugima je bliža teorija da SAD nastoji izbjeći praznik usvojen od strane komunista i socijalista kao njihovog primarnog praznika.

Zašto se jede grah?

Grah se dijeli svim ljudima kao simbol pravog radničkog jela. Naime, grah je oduvijek bio radničko jelo. Energetska vrijednost u 100 grama graha je 333 kalorije, od čega je 60% ugljikohidrata. Zbog toga su radnici i težaci nakon jedne poštene porcije graha bili spremni za dugotrajan i naporan posao, prenosi Večernji.hr