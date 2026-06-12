Dodik: Zbog Srbije i naše ljubavi prema njoj gradimo poveznicu

Lider SNSD-a Milorad Dodik ističe da je početak izgradnje dionice autoputa Brčko-Bijeljina, koju pravimo i koja će nas povezati sa Srbijom.

Time smo pokazali sposobnost kao Republika Srpska da gradimo i da sarađujemo sa partnerima, kineskom kompanijom i Kinom, koju veoma dobro razumijemo u njihovom nastojanju da kroz projekat "Pojas i put" učine saradnju vidljivom i da se na taj način podigne standard i komunikacija, rekao je Dodik .

"Danas smo svjedoci da Kina svojim rastom podiže nivo standarda, i podizanje svega onoga kako bi gradili za buduće generacije. Republika Srpska je mala zajednica i mala država, malih kapaciteta za globalne igraće kakva je Kina, SAD, Rusija ali je našla način da sarađuje jednako a svima u pokušaju da upravo svoj kapacitet, posebnost , karakter i snagu pokaže kroz takve komunikacije", rekao je Dodik.

Mi, dodaje on, razumijemo spoljnu politiku Kine, politiku "jedna država jedna Kina" i zahvalni smo joj za podršku koju je pružala Srpskoj, kroz Savjet bezbjednosti.

"Vjerujem da će naš kontakt, na najvećem političkom nivou, ostati. Iza nas je značajni dio projekata, oni su vezani za energetiku, putnu privredu, zdravstvo, hidroelektrane, putevi", rekao je Dodik.

Istakao je da danas, zbog Srbije i naše ljubavi prema njoj gradimo poveznice, koje su vijekovima sprečavali i onemogućavali srpskom narodu sa ove strane Drine.