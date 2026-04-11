Dogovor prije obroka: Gdje su Iran i Amerika napravili napredak

Prva runda pregovora između delegacija Sjedinjenih Američkih Država i Irana u Pakistanu završena je nakon nešto manje od dva sata, a očekuje se da naredna runda uslijedi nakon pauze za obrok.

Kako se navodi, obje strane su tokom prve runde iznijele svoje maksimalističke pozicije, a najveći napredak u razgovorima postignut je u vezi sa napadima Izraela na Liban, odmrzavanjem iranske imovine i otvaranjem Ormuskog moreuza.

Mirovni pregovori delegacija SAD i Irana u Islamabadu imaju za cilj da se postigne sporazum o trajnom mirovnom rješenju, nakon što je u utorak postignut dvonedjeljni prekid vatre.

Delegaciju SAD predvodi američki potpredsjednik Džej Di Vens i specijalni izaslanici Džared Kušner i Stiv Vitkof, a iransku predsjednik parlamenta te zemlje Mohamed Bager Kalibaf.

Ormuski moreuz i dalje među glavnim spornim tačkama pregovora SAD i Irana

Pitanje Ormuskog moreuza i dalje je jedna od glavnih spornih tačaka u pregovorima Irana i Sjedinjenih Američkih Država u Islamabadu, objavila je iranska agencija Tasnim.

Prema navodima agencije, SAD se drže svojih "ekstravagantnih" zahtjeva u pregovorima, dok Iran insistira na očuvanju onoga što je postigao tokom rata protiv SAD i Izraela koji je počeo 28. februara.

Tasnim naglašava da će se pregovori nastaviti.

Al Džazira je prethodno prenijela da je prva faza direktnih pregovora okončana, dok delegacije razmjenjuju pisane prijedloge kako bi usaglasile stavove o postignutim dogovorima. Dvije delegacije trenutno razmjenjuju tekstove, sa ciljem potvrđivanja saglasnosti o dogovorima postignutim tokom današnjih razgovora.

Bijela kuća: Razgovori SAD i Irana vode se direktno

Bijela kuća je potvrdila da se pregovori između SAD i Irana koji se održavaju u Islamabadu odvijaju direktno.

Ovo je najviši nivo direktne komunikacije između Vašingtona i Teherana u posljednjih nekoliko decenija.

Pregovori počeli tek kada je Amerika prihvatila odmrzavanje iranske imovine

Iranska državna televizija IRIB je saopštila da je Iran započeo pregovore tek pošto je američka strana prihvatila odmrzavanje sredstava Islamske Republike.

Uoči početka pregovora, američka delegacija, na čijem je čelu potpredsjednik SAD Džej Di Vens, razgovarala je sa pakistanskim premijerom Šehbazom Šarifom. Diplomatski izvori u Islamabadu navode da Pakistan ulaže velike napore na najvišem nivou kako bi osigurao da SAD i Iran održe direktne pregovore – uz učešće Pakistana.