Logo
Large banner

Dogovor prije obroka: Gdje su Iran i Amerika napravili napredak

Autor:

ATV
11.04.2026 21:11

Komentari:

0
Амерички потпредсједник Џеј Ди Венс стиже на преговоре с Ираном у Пакистану
Foto: Tanjug/AP Photo/Jacquelyn Martin

Prva runda pregovora između delegacija Sjedinjenih Američkih Država i Irana u Pakistanu završena je nakon nešto manje od dva sata, a očekuje se da naredna runda uslijedi nakon pauze za obrok.

Kako se navodi, obje strane su tokom prve runde iznijele svoje maksimalističke pozicije, a najveći napredak u razgovorima postignut je u vezi sa napadima Izraela na Liban, odmrzavanjem iranske imovine i otvaranjem Ormuskog moreuza.

Заплијењена луксузна аута у Грчкој

Auto-moto

Zaplijenjena luksuzna auta, vrijednost milionska

Mirovni pregovori delegacija SAD i Irana u Islamabadu imaju za cilj da se postigne sporazum o trajnom mirovnom rješenju, nakon što je u utorak postignut dvonedjeljni prekid vatre.

Delegaciju SAD predvodi američki potpredsjednik Džej Di Vens i specijalni izaslanici Džared Kušner i Stiv Vitkof, a iransku predsjednik parlamenta te zemlje Mohamed Bager Kalibaf.

Ormuski moreuz i dalje među glavnim spornim tačkama pregovora SAD i Irana

Pitanje Ormuskog moreuza i dalje je jedna od glavnih spornih tačaka u pregovorima Irana i Sjedinjenih Američkih Država u Islamabadu, objavila je iranska agencija Tasnim.

Prema navodima agencije, SAD se drže svojih "ekstravagantnih" zahtjeva u pregovorima, dok Iran insistira na očuvanju onoga što je postigao tokom rata protiv SAD i Izraela koji je počeo 28. februara.

Tasnim naglašava da će se pregovori nastaviti.

Украјина Русија

Svijet

Primirje puklo potpuno: I druga strana otvorila vatru

Al Džazira je prethodno prenijela da je prva faza direktnih pregovora okončana, dok delegacije razmjenjuju pisane prijedloge kako bi usaglasile stavove o postignutim dogovorima. Dvije delegacije trenutno razmjenjuju tekstove, sa ciljem potvrđivanja saglasnosti o dogovorima postignutim tokom današnjih razgovora.

Bijela kuća: Razgovori SAD i Irana vode se direktno

Bijela kuća je potvrdila da se pregovori između SAD i Irana koji se održavaju u Islamabadu odvijaju direktno.

Ovo je najviši nivo direktne komunikacije između Vašingtona i Teherana u posljednjih nekoliko decenija.

Pregovori počeli tek kada je Amerika prihvatila odmrzavanje iranske imovine

Iranska državna televizija IRIB je saopštila da je Iran započeo pregovore tek pošto je američka strana prihvatila odmrzavanje sredstava Islamske Republike.

Душко Вујошевић

Košarka

Hobi Duška Vujoševića iza njega ostavio milionsko bogatstvo

Uoči početka pregovora, američka delegacija, na čijem je čelu potpredsjednik SAD Džej Di Vens, razgovarala je sa pakistanskim premijerom Šehbazom Šarifom. Diplomatski izvori u Islamabadu navode da Pakistan ulaže velike napore na najvišem nivou kako bi osigurao da SAD i Iran održe direktne pregovore – uz učešće Pakistana.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Iran

Iran vijesti

Iran najnovije vijesti

Tramp Iran pregovori

mirovni pregovori

Iran Amerika pregovori

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Примирје пукло потпуно: И друга страна отворила ватру

Svijet

Primirje puklo potpuno: I druga strana otvorila vatru

1 h

0
Виктор Орбан се обраћа својим присталицама на предизборном митингу

Svijet

Kako izbori u Mađarskoj utiču na Evropu i naš region?

2 h

0
Предсједник САД-а Доналд Трамп

Svijet

Hvala Alahu: Tramp progovorio nakon početka pregovora s Iranom

3 h

0
Васкршње примирје ступило на снагу

Svijet

Vaskršnje primirje stupilo na snagu

4 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

05

Bivši borčevac pregazio rak, istrčao na teren i tresao mrežu

21

59

FIBA Liga šampiona: Juniori Igokee u finalu!

21

47

Umro glumac iz "Betmena"

21

26

Bez struje ostao veliki dio srpske prijestonice, otkriven uzrok

21

21

Drama na Veliku subotu u Beču, više povrijeđenih

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner