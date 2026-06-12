Logo

NATO smanjuje broj vojnika KFOR-a na Kosovu i Metohiji

Autor:

ATV
12.06.2026 09:45

Komentari:

0
Priština Kosovo
Foto: Denis Sllovinja/Pexels

NATO je saopštio da je bezbjednosna situacija na Kosovu i Metohiji stabilna, što omogućava prilagođavanje i optimizaciju misije KFOR-a, uključujući postepeno smanjenje i reorganizaciju prisustva tokom naredne godine.

Prema saopštenju Alijanse, prilagođavanje snaga biće sprovođeno postepeno, u skladu sa nacionalnim rotacijama i procjenama stanja na terenu, uz mogućnost izmjene odluke ukoliko dođe do pogoršanja bezbjednosne situacije.

операција-хирург

Društvo

Istorijski poduhvat: U Srbiji prvi put ugrađeno vještačko srce dječaku iz Sarajeva

NATO navodi da je od januara obustavljeno raspoređivanje rezervnih snaga u okviru KFOR-a, nakon više od dvije godine kontinuiranih rotacija dodatnih pojačanja.

U saopštenju se podsjeća da se raspored KFOR-a od 1999. godine redovno prilagođava u skladu sa promjenama bezbjednosnih prilika na terenu, kako bi misija ostala operativno efikasna i u potpunosti usklađena sa svojim mandatom.

NATO neće dozvoliti bezbjednosni vakuum

Vrhovni komandant savezničkih snaga za Evropu, američki general Aleksus Grinkevič, poručio je da je posvećenost NATO-a bezbjednosti na Kosovu i Metohiji doprinijela većoj stabilnosti.

– Trenutni uslovi omogućavaju optimizaciju veličine i rasporeda misije KFOR-a – naveo je Grinkevič.

Илон Маск-11032026

Svijet

Ilon Mask postao prvi bilioner u istoriji

On je naglasio da NATO ostaje u potpunosti posvećen Zapadnom Balkanu i poručio da Alijansa neće dozvoliti stvaranje bilo kakvog bezbjednosnog vakuuma u regionu.

Podrška dijalogu Beograda i Prištine

U saopštenju se ističe da NATO nastavlja da podržava dijalog Beograda i Prištine pod pokroviteljstvom Evropske unije, te poziva obje strane da se aktivnije angažuju na rješavanju preostalih otvorenih pitanja, prenosi Glas Srpske.

Iz Alijanse naglašavaju da je postizanje rješenja koje poštuje prava svih zajednica od ključnog značaja za trajnu bezbjednost na Kosovu i Metohiji, ali i za stabilnost čitavog regiona.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Kosovo i Metohija

Priština

KFOR

NATO

Komentari (0)

Pročitajte više

Лукашенко: Москва је гарант праведног свјетског поретка

Svijet

Lukašenko: Moskva je garant pravednog svjetskog poretka

18 min

0
Policija Republike Srpske Policija RS

Hronika

Četvoro prevezeno na UKC: Nova teška nesreća na putevima u Srpskoj

21 min

0
Ротација на полицијском аутомобилу.

Svijet

Majka ubila troje djece trakama za vježbanje: Tragedija u Masačustesu, otac zatekao jeziv prizor

29 min

0
Ел Нињо се враћа, метеоролози упозоравају: Ово би могло бити најгоре до сада

Društvo

El Ninjo se vraća, meteorolozi upozoravaju: Ovo bi moglo biti najgore do sada

33 min

0

Više iz rubrike

Приведена двојица директора српских основних школа из Косовске Каменице

Srbija

Privedena dvojica direktora srpskih osnovnih škola iz Kosovske Kamenice

11 h

0
Ротација на поицијском аутомобилу.

Srbija

Pucao iz kalašnjikova na autobus: Drama na jugu Srbije

15 h

0
Змијоловац Владица Станковић хвата змију.

Srbija

Čuvenog zmijolovca Vladicu ujela zmija: Majko moja, jao

19 h

0
Ротација на возилу хитне помоћи.

Srbija

Pao sa bicikla, pa slomio lobanju: Poznato stanje povrijeđenog u Mirijevu

20 h

0

  • Najnovije

09

52

General optužen za šverc pola tone kokaina!

09

45

NATO smanjuje broj vojnika KFOR-a na Kosovu i Metohiji

09

43

Istorijski poduhvat: U Srbiji prvi put ugrađeno vještačko srce dječaku iz Sarajeva

09

36

Ilon Mask postao prvi bilioner u istoriji

09

35

Lukašenko: Moskva je garant pravednog svjetskog poretka

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima