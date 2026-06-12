NATO smanjuje broj vojnika KFOR-a na Kosovu i Metohiji

NATO je saopštio da je bezbjednosna situacija na Kosovu i Metohiji stabilna, što omogućava prilagođavanje i optimizaciju misije KFOR-a, uključujući postepeno smanjenje i reorganizaciju prisustva tokom naredne godine.

Prema saopštenju Alijanse, prilagođavanje snaga biće sprovođeno postepeno, u skladu sa nacionalnim rotacijama i procjenama stanja na terenu, uz mogućnost izmjene odluke ukoliko dođe do pogoršanja bezbjednosne situacije.

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NATO navodi da je od januara obustavljeno raspoređivanje rezervnih snaga u okviru KFOR-a, nakon više od dvije godine kontinuiranih rotacija dodatnih pojačanja.

U saopštenju se podsjeća da se raspored KFOR-a od 1999. godine redovno prilagođava u skladu sa promjenama bezbjednosnih prilika na terenu, kako bi misija ostala operativno efikasna i u potpunosti usklađena sa svojim mandatom.

NATO neće dozvoliti bezbjednosni vakuum

Vrhovni komandant savezničkih snaga za Evropu, američki general Aleksus Grinkevič, poručio je da je posvećenost NATO-a bezbjednosti na Kosovu i Metohiji doprinijela većoj stabilnosti.

– Trenutni uslovi omogućavaju optimizaciju veličine i rasporeda misije KFOR-a – naveo je Grinkevič.

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On je naglasio da NATO ostaje u potpunosti posvećen Zapadnom Balkanu i poručio da Alijansa neće dozvoliti stvaranje bilo kakvog bezbjednosnog vakuuma u regionu.

Podrška dijalogu Beograda i Prištine

U saopštenju se ističe da NATO nastavlja da podržava dijalog Beograda i Prištine pod pokroviteljstvom Evropske unije, te poziva obje strane da se aktivnije angažuju na rješavanju preostalih otvorenih pitanja, prenosi Glas Srpske.

Iz Alijanse naglašavaju da je postizanje rješenja koje poštuje prava svih zajednica od ključnog značaja za trajnu bezbjednost na Kosovu i Metohiji, ali i za stabilnost čitavog regiona.