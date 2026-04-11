Zdravko Čolić otkrio šta ne radi na Vaskrs

Iako decenijama važi za jednu od najvećih zvijezda na našim prostorima koja uvijek uživa u druženju sa publikom i pjesmi, legendarni pjevač Zdravko Čolić na Uskrs strogo izbjegava da radi.

Vaskršnji praznici su za omiljenog pjevača uvijek rezervisani isključivo za porodicu, a iako je ponuda za nastupe bilo napretek, on ih je redom odbijao.

Zdravko Čolić je jednom prilikom objasnio zbog čega toliko drži do ovog praznika, prisjetivši se situacije kada je odlučno rekao "ne" za nastup u inostranstvu.

"Vaskrs je dan radosti i mislim da ljudi to treba da poštuju. Jednom su mi organizovali koncert na Veliki petak u Kanadi, ali sam odbio. Nisam želeo da radim na taj dan", rekao je svojevremeno Čola za emisiju "Premijera".

Porodica pjevača i ove godine obilježava praznike u velikom stilu. Na fotografijama koje je objavila njegova kćerka Una vidi se pažljivo dekorisana trpeza, gd‌je su u prvom planu šarena jaja ukrašena cirkonima, prenosi Telegraf.