Vaskršnji običaji koji donose sreću i zdravlje cijele godine

Koji su običaji na Vaksrs? Tucanje jajima, čuvarkuća, umivanje i uskršnji ručak samo su dio bogate liste.

Uskrs je najveći hrišćanski praznik koji simbolizuje pobjedu života nad smrću.

Najvažniji običaji su tucanje jajima, čuvarkuća i porodični ručak.

Dan treba provesti u radosti, miru i zajedništvu sa najbližima.

Vaksrs je najveći hrišćanski praznik, dan kada vjernici slave vaskrsenje Isusa Hrista i pobjedu života nad smrću. Ovaj praznik spada u red pokretnih svetkovina, što znači da se ne obilježava uvijek istog datuma, ali je uvijek vezan za nedjelju kao dan vaskrsenja.

Njegova simbolika nadilazi običaje – Vaksrs predstavlja trijumf života, nade i svjetlosti, zbog čega se smatra i jednim od najradosnijih dana u godini.

Pozdrav koji se čuje svuda: "Hristos vaskrse"

Na sam dan praznika, vjernici se međusobno pozdravljaju riječima:

"Hristos vaskrse!"

"Vaistinu vaskrse!"

Ovaj pozdrav ne traje samo jedan dan - koristi se tokom cijele uskršnje sedmice, uključujući i Pashalni ponedjeljak i Pashalni utorak, kada se praznična radost nastavlja u istom duhu.

Vaksrsnja jaja – srce svakog doma na ovaj dan

Jedan od najprepoznatljivijih običaja vezanih za Uskrs jeste tucanje uskršnjim jajima, koje ima duboku simboliku – tvrda ljuska predstavlja grob, a život koji iz nje nastaje simbolizuje vaskrsenje.

Posebno mjesto ima prvo ofarbano jaje, takozvana čuvarkuća, koje se uvijek boji u crvenu boju. Ono se ne jede, već se čuva tokom cijele godine, jer se vjeruje da štiti dom, donosi zdravlje i blagostanje ukućanima.

Običaji koji prizivaju zdravlje i sreću

Vaksrs počinje rano ujutru, uz posebne rituale koji se prenose s kolena na koljeno. Jedan od njih je umivanje vodom u kojoj su tokom noći stajali crveno jaje, dren i bosiljak. Vjeruje se da ova voda donosi snagu, zdravlje i ljepotu, pa se njome umivaju svi članovi porodice, a posebno djeca.

Postoji i običaj da se najmlađima blago protrljaju obrazi uskršnjim jajetom, kako bi tokom godine bili rumeni i zdravi. Iako danas djeluju kao simbolični gestovi, ovi rituali su nekada imali snažno mjesto u svakodnevnom životu i vjerovanju naroda.

Vjeruje se i da na Vaksrs treba ustati rano i započeti dan u dobrom raspoloženju. Smatralo se da ljenost na ovaj praznik donosi stagnaciju, dok aktivnost i radost prizivaju napredak.

Porodična trpeza i prekid posta

Uskrs je i trenutak kada se završava višenedeljni post, pa je svečani ručak jedan od centralnih događaja dana. Porodica se okuplja za stolom, a obrok tradicionalno počinje upravo tucanjem jajima, što često prerasta u veselu igru među ukućanima.

Na trpezi se nalaze raznovrsna jela – od pečenja, preko mladog luka i svježe salate, do kolača i drugih đakonija. Ipak, mnogo važnije od same hrane jeste zajedništvo i osjećaj radosti, jer Uskrs prije svega okuplja porodicu.

Dan radosti, mira i vjere

Za razliku od Velikog petka, koji je obilježen tugom i tišinom, Uskrs je dan kada se vjernici raduju i proslavljaju život. Mnogi odlaze na jutarnju liturgiju, provode vrijeme sa najbližima i trude se da dan protekne u miru, bez svađa i teških misli.

Upravo u tome leži i suština praznika – ne samo u običajima, već u unutrašnjem miru, vjeri i zahvalnosti.

Vaksrs nije samo skup lijepih običaja, već praznik koji podsjeća na najvažnije vrijednosti – ljubav, vjeru i novi početak. Kako god da ga obilježavate, najvažnije je da ovaj dan provedete u radosti i zajedništvu sa onima koje volite, piše Mondo.