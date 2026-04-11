Helena Brajić iz Trebinja najbolji kadet Medicinskog fakulteta na VMA u Beogradu

Ima 23 godine, četvrta je godina Vojne medicine, a u indeksu prosjek 9,74. Helena Brajić iz Lastve kod Trebinja najbolji je kadet Vojnomedicinskog fakulteta u Beogradu.

Za ATV otkriva da je disciplina i upornost ključ uspjeha.

"Vidim da me smatraju nekim super čovjekom. Daleko od toga. Iza to što rad, ogromna podrška porodice i vjera. Najmanje vjera u sebe. Ja sam neko ko je tremaroš i nije samouvjeren najviše me drži vjera u Boga i uvjerenje da radim nešto ispravno", priča nam Helena.

Još u osnovnoj školi Helena je sebe vidjela u vojnoj uniformi. Sanjala je da bude pilot, ali su je životne okolnosti odvele tamo gdje je potrebno znanje i mirna ruka. I nije se pokajala.

"U tom periodu moj tata se razbolio i preminuo. Negdje čovjek neposrednije shvati koliko život drugog čovjeka zapravo zavisi od njegovih odluka. Koliko sama profesija novi ogromnu odgovornost. I koliko je to polje u kojem možeš da daš svoj doprinos. Kad sam spojila to dvoje u toj frci su se susrele medicina i vojska. I nisam se pokajala", dodaje ova uspješna djevojka.

Na Vojnomedicinskoj akademiji nema praznog hoda. Ustajanje u 6 sati, jutarnja smotra, prijem zadataka, nastava, časovi učenja, tako izgleda svaki Helenin dan. Od vojne uniforme do bijelog mantila. Vojnički život je i te kako prija.

"Mora da bude tako, meni je drago da je tako. Moja majka kaže da nisam u takvom sistemu da ne bi bilo ništa. Uči se čovjek odgovornosti, uči se da mora ujutru da ustane i zategne krevet. Za mnom bi svaki put kod kuće ostalo sve razrušeno. Od samog starta naučite da morate pravila poštovati. Nijedan dan ne može biti dosadan, jer obiđete klinike, dolazite u kontakt sa pacijentima, razgovarate sa profesorima. Mi se posle okupljamo sami diskutujemo", priča nam Helena.

Pred Helenom su još dvije godine osnovnih studija Medicinskog fakulteta na VMA U Beogradu. Nakon toga kaže sa ponosom će nositi i bijeli mantil i uniformu Vojske Srbije i služiće onako kako to samo ona zna, najbolje.