Ugledni meteorolog objavio prognozu koja će mnoge obradovati

U prognozi Marka Čubrila, meteorologa kojeg prati cijela regija, otkrio je kakvo nas vrijeme očekuje u narednim danima.

Mnogi će se obradovati kada pročitaju da će biti sve toplije.

Svijet Poznato ko je danas prošao kroz Ormuski moreuz

"Sada konačno ulazimo u pravi proljetni režim vremena, više nema opasnosti od kasnih mrazeva. Od nedjelje prvo još toplije, a od utorka do petka nestabilno uz povremenu kišu ili pljuskove. Oko petka malo svježije, a zatim ponovo malo toplije", naveo je i dodao:

"Do utorka uglavnom suvo uz dosta oblaka dok bi rijetke slabe kiše ponegdje moglo biti danas. Duvaće zapadni, a od nedjelje južni i jugoistočni vjetar, duž Jadrana jugo, a u Srbiji topla košava".

Dodao je će maksimumi danas biti od +8 do +14, u nedjelju, 12. aprila, od +14 do +21, a u ponedjeljak, 13. aprila, lokalno i do +23 stepena Celzijusa.

Fudbal Tuga u crno-bijeloj porodici: Umro čuveni fudbaler

"Jačanje vjetra koje se očekuje u ponedjeljak (13. aprila, op.a.) biće posljedica približavanja ciklona uz zapadnog Sredozemlja koje nam od ponedjeljka uveče do narednog vikenda donosi povremenu kišu ili pljuskove. O količini padavina je još dosta problematično pričati i tek u ponedjeljak ćemo vjerovatno imati jasniju sliku u tome, a za sada stoji opcija gdje bi znatno više kiše bilo na zapadnim i centralnim u odnosu na istočne oblasti regiona", kaže.

"Do četvrtka relativno toplo uz noćne minimume od +4 do +10 stepeni Celzijusa i dnevne maksimume od +15 do +19 stepen Celzijusa, dok bi oko petka malo zahladilo uz maksimume od +10 do +17 stepeni Celzijusa, što je u okvirima prosjeka. Od četvrtka bi počeo slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar i bura duž Jadrana", istakao je Čubrilo.

Društvo Svi su plakali zbog male "Dare iz Jasenovca", a evo kako danas izgleda

Za naredni vikend prognozira na sjeveru regiona sunčanije i toplije, a nad centralnim i južnim predjelima uz dosta oblaka i slabu kišu svježije.

"Sve do pred sam kraj aprila trenutno nema signala za neke ekstremnije vremenske pojave, količina padavina bi se trebala kretati oko prosjeka, a temperatura oko ili malo iznad prosjeka. Narednih dana toplije, pravo proljetno vrijeme, od utorka nestabilno", poručio je Čubrilo.

Na kraju je istakao da su svi iznijeti podaci i procjene rezultat njegove obrade i tumačenja numeričkih modela, a da za zvanične informacije građani prate državne prognostičke zavode.

"Sutra neće biti prognoze, ali se vidimo ponovo u ponedjeljak", zaključio je.