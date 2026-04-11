Kakvo vrijeme će biti na Vaskrs i u narednim danima

Na Vaskrs se očekuje pretežno vedro jutro,dok će tokom dana biti sunčano vrijeme uz razvoj dnevne oblačnosti, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda
"Samo lokalno u brdsko planinskim predjelima od zapada ka istoku je moguća prolazna slaba kiša. Vjetar slab do umjeren, u drugom dijelu dana na sjeveru i pojačan istočni i sjeveroistočni, a u Hercegovini južni. Minimalna temperatura vazduha od tri do devet, u višim predjelima od minus dva. Maksimalna temperatura vazduha od 18 do 23, u višim predjelima od 14", stoji u prognozi.
U ponedjeljak se očekuje promjenljivo oblačno sa sunčanim periodima i toplo.
"Poslijepodne razvoj oblačnosti donosi lokalno kišu i pljuskove praćene grmljavinom. Minimalna temperatura vazduha od pet do 10, u višim predjelima od dva stepena. Maksimalna temperatura vazduha od 19 do 25, u višim predjelima od 16 stepeni Celzijusovih", ističu oni.
Pretežno do potpuno oblačno i svježije vrijeme sa povremenom kišom očekuje se u utorak.
"Lokalno će biti i pljuskova praćenih grmljavinom. Minimalna temperatura vazduha od šest do 12, u višim predjelima od tri stepena. Maksimalna temperatura vazduha od 13 do 19, na sjeveroistoku i jugu do 21, u višim predjelima od deset stepeni", navode meteorolozi.
Promjenljivo do pretežno oblačno vrijeme očekuje se u srijedu, a prema najavama meteorologa, povremeno će biti i slaba kiša.
"Minimalna temperatura vazduha od sedam do 13, u višim predjelima od četiri. Maksimalna temperatura vazduha od 10 na zapadu do 18 na istoku i jugu, u višim predjelima na zapadu od šest stepeni", ističu oni.
