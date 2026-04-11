Haos na graničnim prelazima: I jutros duge kolone vozila

Duge su kolone vozila na izlazu iz BiH na graničnim prelazima: Gradiška, Donja Gradina, Kozarska Dubica, Izačić i Velika Kladuša.

Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja su do 30 minuta.

Na granicama sa EU u popunosti implementira „Entry/Exit system“ za građane trećih zemalja, odnosno sistem će biti 24 sata aktivan, zbog čega se mogu očekivati duža zadržavanja na graničnim prelazima sa Hrvatskom.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone.

Na graničnom prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila.