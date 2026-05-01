Stanivuković ne može ignorisati srednjoškolce: Mladi Banjaluke su dovoljno čekali!

Autor:

Marija Milanović
01.05.2026 17:17

Komentari:

1
Аутобус превоз јавни превоз градски превоз бусеви
Foto: Ustupljena fotografija

Savez srednjoškolaca Republike Srpske pokrenuo je Inicijativu za besplatan prevoz srednjoškolaca i studenata u Gradu Banjaluka. Podršku od strane Skupštine Grada su dobili, ali gradonačelnik Draško Stanivuković ih ignoriše.

„Raduje me što je nakon podrške Skupštine grada Banja Luka stigao veliki broj upita kako ćemo ovo realizovati, jer to pokazuje da mladi očekuju konkretne rezultate. Skupština grada Banja Luka je dala jasnu i nedvosmislenu podršku. Od tog trenutka, ovo više nije pitanje dobre volje, već obaveze gradonačelnika da tu odluku sprovede“, kazao je predsjednik Saveza srednjoškolaca Republike Srpske, Stefan Raković.

Podsjećanja radi, Inicijativa je predana 21. aprila, a na tome se nisu zaustavili mladi već su prikupili čak 1.200 potpisa građana Banjaluke za besplatan javni prevoz, a što će dostaviti gradonačelniku Banjaluke u ponedjeljak, što nam je potvrdio Raković.

„Ukoliko Draško Stanivuković misli da će ignorisati srednjoškolce i studente, mora da zna da postoje načini da nas i te kako primijeti. Nećemo dozvoliti da volja Skupštine ostane mrtvo slovo na papiru. Ili će ova mjera biti sprovedena, ili će gradonačelnik vrlo jasno osjetiti pritisak onih koje pokušava da zanemari“, jasan je Raković te zaključuje:

„Mladi Banje Luke su dovoljno strpljivo čekali. Vrijeme ignorisanja je isteklo.“

