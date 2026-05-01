Banjalučki plivači pokrenuli akciju za Slobodana Kesića

Dva člana ovog udruženja krenula su juče na hodočašće ka manastiru Ostrog, kako bi pomogli svom kolegi Slobodanu Kesiću, koji je prije pet godina izgubio vid.

Pred učesnicima je put dug preko 200 kilometara, a cilj ovog podviga je apel javnosti za prikupljanje sredstava neophodnih za Slobodanovo liječenje.

Predsjednik udruženja, Dalibor Kajiš, objasnio je da ovo udruženje baštini vrijednosti koje su u Banjaluci počele da se obnavljaju prije deceniju i po.

"Cijela ova priča počinje prije 15 godina kada je jedna grupa momaka i mladića odlučila da obnovi neke tradicije koje su prije dugo vremena bile u Banjaluci, koje su podrazumijevale viteštvo i poštovanje tradicija", rekao je Kajiš za ATV.

On je naglasio da je ova akcija izraz najvišeg stepena kolegijalnosti:

"Ova dva hrabra momka su se odrekla svega da bi postigli nešto, ne radi sebe, ne radi udruženja, već prvenstveno zbog našeg brata Slobodana, koji je takođe bio taj koji je prije dvije godine iznio krst iz vode i primio blagoslov."

Nada u medicinski napredak

Za Slobodana Kesića, požrtvovanje njegovih prijatelja predstavlja veliku čast. On je potvrdio da su već preduzeti konkretni koraci ka potencijalnom izlječenju.

"Mi smo uspjeli da uspostavimo kontakt sa nekim klinikama u Americi, sa doktorom u Njujorku. Ova akcija će proći, Bog će odlučiti kako će da se završi, i ovo požrtvovanje ostaje", poručio je Kesić.

Svi ljudi dobre volje akciju mogu podržati pozivom na humanitarni broj 1434.

