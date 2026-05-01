Banjalučki plivači pokrenuli akciju za Slobodana Kesića

ATV
01.05.2026 09:24

Слободан Кесић
Foto: ATV

Novoosnovano Udruženje građana "Bogojavljenski plivači - Za krst časni" iz Banjaluke pokrenulo je svoju prvu veliku humanitarnu akciju.

Dva člana ovog udruženja krenula su juče na hodočašće ka manastiru Ostrog, kako bi pomogli svom kolegi Slobodanu Kesiću, koji je prije pet godina izgubio vid.

Pred učesnicima je put dug preko 200 kilometara, a cilj ovog podviga je apel javnosti za prikupljanje sredstava neophodnih za Slobodanovo liječenje.

Predsjednik udruženja, Dalibor Kajiš, objasnio je da ovo udruženje baštini vrijednosti koje su u Banjaluci počele da se obnavljaju prije deceniju i po.

"Cijela ova priča počinje prije 15 godina kada je jedna grupa momaka i mladića odlučila da obnovi neke tradicije koje su prije dugo vremena bile u Banjaluci, koje su podrazumijevale viteštvo i poštovanje tradicija", rekao je Kajiš za ATV.

On je naglasio da je ova akcija izraz najvišeg stepena kolegijalnosti:

"Ova dva hrabra momka su se odrekla svega da bi postigli nešto, ne radi sebe, ne radi udruženja, već prvenstveno zbog našeg brata Slobodana, koji je takođe bio taj koji je prije dvije godine iznio krst iz vode i primio blagoslov."

Nada u medicinski napredak

Za Slobodana Kesića, požrtvovanje njegovih prijatelja predstavlja veliku čast. On je potvrdio da su već preduzeti konkretni koraci ka potencijalnom izlječenju.

"Mi smo uspjeli da uspostavimo kontakt sa nekim klinikama u Americi, sa doktorom u Njujorku. Ova akcija će proći, Bog će odlučiti kako će da se završi, i ovo požrtvovanje ostaje", poručio je Kesić.

Svi ljudi dobre volje akciju mogu podržati pozivom na humanitarni broj 1434.

Vaš poziv direktna je podrška Slobodanu Kesiću u njegovoj borbi za povratak vida i potvrda da humanost ostaje u fokusu banjalučkih plivača.

Slobodan Kesić

Banjaluka

Ostrog

Humanitarna akcija

Pročitajte više

Милорад Додик на Универзитету Џадсон за говорницом након примања награде.

Republika Srpska

Obraćanje Dodika na Džadson Univerzitetu: Nagradu posvećujem svojoj majci, srpskom narodu i Srpskoj

8 h

0
Предсједнику СНСД-а Милораду Додику уручено је признање за одважност потребну за лидерство и посвећеност националном суверенитету и демократским принципима, које додјељује Универзитет "Џадсон" у америчком граду Елџину.

Republika Srpska

Miloradu Dodiku uručeno priznanje Univerziteta "Džadson"

8 h

15
Милорад Додик добитник награде Џадсон универзитета

Republika Srpska

Dodik: Nagradu primam kao priznanje da Srpsku ne damo ni za šta

15 h

12
Алмир Мујић спасио газелу у Дубаију

Zanimljivosti

Nesvakidašnji podvig bicikliste iz BiH u Dubaiju

15 h

0

Više iz rubrike

Зграда градске управе у Бањалуци.

Banja Luka

Nije sve zatvoreno: Ovo je radno vrijeme za 1. i 2. maj u Banjaluci

16 h

0
Бањалука фирми плаћа скоро 70.000 КМ да ''навија'' сатове

Banja Luka

Banjaluka firmi plaća skoro 70.000 KM da ''navija'' satove

18 h

0
Аеродром Бања Лука

Banja Luka

Zbog nemara Gradske uprave banjalučki aerodrom prinuđen iznajmiti vozilo

19 h

0
Стубови за струју.

Banja Luka

Banjaluka ostaje u mraku: Više ulica danas bez struje

1 d

0

