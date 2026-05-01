Novi asfalt, stare navike: Banjalučka naselja nastavljaju trend - "pretrpani kontejneri"

U Banjaluci, u većem dijelu naselja ukoliko ste se zaputili u prvomajsku šetnju imaćete priliku vidjeti hrpe smeća i pretrpane kontejnere, a kako li će to tek sutra nakon praznika izgledati?

Tako u banjalučkom naselju Kočićev vijenac gdje je juče postavljen novi asfalt tik uz put nalazi se pretrpan kontejner iz kog ispadaju kese pune smeća.

Neke navike ne umiru ni uz novitete.

Pitanje je koliko će i asfalt potrajati, te da li će i ovaj kao mnogi drugi prije njega pasti na testu s prvom kišom.