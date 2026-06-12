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Uhapšen zbog navođenja na prostituciju

Autor:

ATV
12.06.2026 17:34

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Полицајац хапси мушкарца. Док осумњичени стоји поред аутомобила, полицајац му ставља лисице на руке.
Foto: Pexels/Kindel Media

Policija u Živinicama uhapsila je N.M. zbog navođenja na prostituciju, saopšteno je iz MUP-a Tuzlanskog kantona.

"Istražioci Odjeljenja za borbu protiv organizovanog i kompjuterskog kriminaliteta Sektora kriminalističke policije Uprave policije MUP TK-a, su nakon preduzimanja operativnih i kriminalističko istražnih radnji, u saradnji sa policijskim službenicima Odjeljenja kriminalističke policije Policijske uprave Živinice, po nalogu dežurnog kantonalnog tužioca, zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivično djelo iz člana 210. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine - Navođenje na prostituciju, dana 12.6.2026. godine oduzeli slobodu licu N.M. (1994) iz Živinica", navode iz policije.

Kako navode iz MUP-a TK, lice će biti predato u dalju nadležnost Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona.

"Nakon okončanja potrebnih istražnih radnji koje su provedene takođe po nalogu dežurnog tužioca Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona, nad licem N.M. će biti sprovedena kriminalistička obrada, te će isto uz Izvještaj o počinjenom krivičnom djelu, u zakonskom roku, shodno odredbama Zakona o krivičnom postupku FBiH biti predato u dalju nadležnost Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona", navode iz policije.

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Tagovi :

hapšenje

Živinice

prostitucija

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