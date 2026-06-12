Bitno: Deklaracija o zatvaranju OHR-a i veto Kluba Bošnjaka u Vijeću naroda Republike Srpske

Bitno večeras u 21 čas i 9 minuta o Deklaraciji o zatvaranju OHR-a i vetu Kluba Bošnjaka u Vijeću naroda Republike Srpske.

Da li je riječ o zaštiti vitalnog nacionalnog interesa ili političkom sporu koji će konačnu riječ dobiti pred Ustavnim sudom Republike Srpske?

Za 'Bitno' govore: Ognjen Žmirić, delegat u Klubu Srba u Vijeću Naroda Republike Srpske, Alija Tabaković, predsjednik Kluba delegata bošnjačkog naroda u Vijeću naroda Srpske i Mile Dmičić, spoljni član Odbora za ustavna pitanja NSRS.

Format ’Bitno' otključaće priče o ljudima, problemima, ponuditi ideje i rješenja. Ogoliće sirovu realnost i čuda koja traju duže od tri dana.

Emisiju 'Bitno' uređuje i vodi Vesna Azić.

'Bitno' od utorka do petka u 21 čas i 9 minuta.