Bitno: Deklaracija o zatvaranju OHR-a i veto Kluba Bošnjaka u Vijeću naroda Republike Srpske

Izvor:
ATV
Bitno večeras u 21 čas i 9 minuta o Deklaraciji o zatvaranju OHR-a i vetu Kluba Bošnjaka u Vijeću naroda Republike Srpske.
Da li je riječ o zaštiti vitalnog nacionalnog interesa ili političkom sporu koji će konačnu riječ dobiti pred Ustavnim sudom Republike Srpske?
Za 'Bitno' govore: Ognjen Žmirić, delegat u Klubu Srba u Vijeću Naroda Republike Srpske, Alija Tabaković, predsjednik Kluba delegata bošnjačkog naroda u Vijeću naroda Srpske i Mile Dmičić, spoljni član Odbora za ustavna pitanja NSRS.
Format ’Bitno' otključaće priče o ljudima, problemima, ponuditi ideje i rješenja. Ogoliće sirovu realnost i čuda koja traju duže od tri dana.
Emisiju 'Bitno' uređuje i vodi Vesna Azić.
'Bitno' od utorka do petka u 21 čas i 9 minuta.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Najnovije
17
34
17
33
17
28
17
25
17
12
Trenutno na programu