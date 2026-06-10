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ATV i EVL predstavljaju vam Studio Mundijal – družimo se već od petka!

Izvor:

ATV

10.06.2026 17:39
АТВ и EVL представљају вам Студио Мундијал – дружимо се већ од петка!

Od 12. juna do 19. jula svijet će se okretati u ritmu fudbalske lopte, a tako ćemo i mi. Uz našeg pokrovitelja EVL (Elektronska video lutrija) pripremamo vam pravo fudbalsko ‘ludilo’!

‘Studio Mundijal’ specijalna je emisija u kojoj ćemo sa pažiljivo odabranim gostima ‘prečešljati’ sve detalje borbe za najbolju reprezentaciju svijeta. Očekuju vas stručne analize utakmica, taktika, pobjedonosnih golova, zanimljivosti, najvažnije izjave, i svi oni uzbudljivi trenuci koji idu u vječnost.

Premijerno izdanje vas očekuje u petak, 12. juna, od 20 časova i 10 minuta, a do kraja takmičenja, ned‌jeljom u 17 časova.

Najbolje priče sa Mundijala 2026 potpisaće urednici i novinari naše sportske redakcije, a projekat realizujemo uz podršku EVL (Elektronska video lutrija).

Budite uz nas i uživajte u najvažnijoj sporednoj stvari na svijetu iz prve ruke!

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

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Tagovi :

ATV

Svjetsko prvenstvo 2026

Studio Mundijal

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