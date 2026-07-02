"Furija" razbila Austrijance za četvrtfinale Mundijala

Fudbalska reprezentacija Španije plasirala se u četvrtfinale Mundijala, nakon što je u Los Anđelesu, na prepunoj „SoFi areni“, savladala Austriju rezultatom 3:0.

Izabranici Luisa de la Fuentea potpuno su kontrolisali dešavanja na terenu od prvog do posljednjeg minuta.

Nakon dugog „pletenja mreže“ oko gola Šlagera, otpor Austrijanaca slomlen je u 36. minutu. Mark Kukurelja je sjajno uposlio Mikela Ojarzabala, koji sa oko 11 metara šalje prelijep prizeman udarac u mrežu za vođstvo od 1:0, što je bio i rezultat prvog poluvremena.

Španci su nastavili u istom ritmu i u nastavku, a u 66. minutu prednost je umjetnički uduplana. Nakon odlične asistencije Aleksisa Baene, defanzivac Totenhema Pedro Poro sjajno skače i glavom postiže svoj prvi gol u nacionalnom dresu.

Konačan udarac uzdrmanim Austrijancima „Furija“ je zadala u samom finišu meča, kada su rezervisti završili posao za konačnih i ubjedljivih 3:0 i potvrdu velike fudbalske klase. Španija u zastrašujućoj formi čeka naredni izazov na Svjetskom prvenstvu.