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"Furija" razbila Austrijance za četvrtfinale Mundijala

Autor:

ATV redakcija
02.07.2026 22:59

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Шпански играч Педро Поро (12) слави постизање другог гола свог тима против Аустрије током утакмице осмине финала Светског првенства у фудбалу у Инглвуду, Калифорнија, близу Лос Анђелеса, у четвртак, 2. јула 2026.
Foto: Tanjug/AP Photo/Mark J. Terrill

Fudbalska reprezentacija Španije plasirala se u četvrtfinale Mundijala, nakon što je u Los Anđelesu, na prepunoj „SoFi areni“, savladala Austriju rezultatom 3:0.

Izabranici Luisa de la Fuentea potpuno su kontrolisali dešavanja na terenu od prvog do posljednjeg minuta.

Nakon dugog „pletenja mreže“ oko gola Šlagera, otpor Austrijanaca slomlen je u 36. minutu. Mark Kukurelja je sjajno uposlio Mikela Ojarzabala, koji sa oko 11 metara šalje prelijep prizeman udarac u mrežu za vođstvo od 1:0, što je bio i rezultat prvog poluvremena.

Španci su nastavili u istom ritmu i u nastavku, a u 66. minutu prednost je umjetnički uduplana. Nakon odlične asistencije Aleksisa Baene, defanzivac Totenhema Pedro Poro sjajno skače i glavom postiže svoj prvi gol u nacionalnom dresu.

Konačan udarac uzdrmanim Austrijancima „Furija“ je zadala u samom finišu meča, kada su rezervisti završili posao za konačnih i ubjedljivih 3:0 i potvrdu velike fudbalske klase. Španija u zastrašujućoj formi čeka naredni izazov na Svjetskom prvenstvu.

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Fudbalska reprezentacija Španije

Fudbalska reprezentacija Austrije

Mundijal 2026

Svjetsko prvenstvo 2026

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