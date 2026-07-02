Pomjera se utakmica Hrvatska - Portugalija? Stiglo hitno upozorenje

Autor:ATV redakcija
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Fudbalske reprezentacije Hrvatske i Portugalije pred sobom imaju utakmicu šesnaestine finala Svjetskog prvenstva, a sada su se pojavile i informacije da je moguće odlaganje te utakmice koja je zakazana za 01.00 iza ponoći u večeri između četvrtka i petka.
Hrvatska je u posljednjem kolu grupne faze slavila protiv Gane sa 2:1, dok su Portugalci remizirali sa Kolumbijom bez golova i tako su zakazali ovaj duel. Izabranici Zlatka Dalića imaju jako težak zadatak pred sobom, dok se sada u svemu pojavio i novi potencijalni neprijatelj.
Radi se o vremenskim uslovima, koji prete da budu ekstremni i da naškode odigravanju ove utakmice između dve evropske ekipe.
Kanadska nacionalna meteorološka služba izdala je narandžasto upozorenje za područje Toronto, a BMO Fild, stadion biće pogođen neviđenim toplotnim talasom, kao i potencijalnim grmljavinama.
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Kako kažu kanadski meteorolozi, temperatura vazduha u Torontu kretaće se od 32 do 35 stepeni Celzijusa u hladu, a zbog izuzetno visokog nivoa vlažnosti, stvarna percipirana toplota na otvorenom biće između 40 i 44 stepeni.
Pored tih vrućina, izdao je i žuto upozorenje zbog mogućnosti lokalnih grmljavina koje se prognoziraju između 13 i 22 sati po lokalnom vremenu, što se poklapa s previđenim početkom odigravanja utakmice.
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Ono što ne odgovara je i to što je BMO Fild stadion na otvorenom, a prema strogim bezbjedonosnim pravilima FIFA, ako sistemi za praćenje zabilježe udar groma u krugu od 13 kilometara od stadiona, utakmica će biti odmah prekinuta.
Tada se igrači povlače na minimum 30 minuta, dok svaki novi udar groma resetuje sat, prenosi Telegraf.
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