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Pomjera se utakmica Hrvatska - Portugalija? Stiglo hitno upozorenje

Autor:

ATV redakcija
02.07.2026 18:55

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Хрватски фудбалери учествују на тренингу пред утакмицу Групе Л у фудбалу на Свјетском првенству против Енглеске, у уторак, 16. јуна 2026. године, у Даласу
Foto: AP Photo/Julio Cortez/Tanjug

Fudbalske reprezentacije Hrvatske i Portugalije pred sobom imaju utakmicu šesnaestine finala Svjetskog prvenstva, a sada su se pojavile i informacije da je moguće odlaganje te utakmice koja je zakazana za 01.00 iza ponoći u večeri između četvrtka i petka.

Hrvatska je u posljednjem kolu grupne faze slavila protiv Gane sa 2:1, dok su Portugalci remizirali sa Kolumbijom bez golova i tako su zakazali ovaj duel. Izabranici Zlatka Dalića imaju jako težak zadatak pred sobom, dok se sada u svemu pojavio i novi potencijalni neprijatelj.

Radi se o vremenskim uslovima, koji prete da budu ekstremni i da naškode odigravanju ove utakmice između dve evropske ekipe.

Kanadska nacionalna meteorološka služba izdala je narandžasto upozorenje za područje Toronto, a BMO Fild, stadion biće pogođen neviđenim toplotnim talasom, kao i potencijalnim grmljavinama.

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Kako kažu kanadski meteorolozi, temperatura vazduha u Torontu kretaće se od 32 do 35 stepeni Celzijusa u hladu, a zbog izuzetno visokog nivoa vlažnosti, stvarna percipirana toplota na otvorenom biće između 40 i 44 stepeni.

Pored tih vrućina, izdao je i žuto upozorenje zbog mogućnosti lokalnih grmljavina koje se prognoziraju između 13 i 22 sati po lokalnom vremenu, što se poklapa s previđenim početkom odigravanja utakmice.

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Ono što ne odgovara je i to što je BMO Fild stadion na otvorenom, a prema strogim bezbjedonosnim pravilima FIFA, ako sistemi za praćenje zabilježe udar groma u krugu od 13 kilometara od stadiona, utakmica će biti odmah prekinuta.

Tada se igrači povlače na minimum 30 minuta, dok svaki novi udar groma resetuje sat, prenosi Telegraf.


Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

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Tagovi :

Hrvatska

reprezentacija Hrvatske

Mundijal 2026

Svjetsko prvenstvo 2026

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