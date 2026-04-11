Očekuje nas sunčano i toplo vrijeme

ATV
11.04.2026 07:39

Очекује нас сунчано и топло вријеме
Foto: ATV

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH danas će biti pretežno oblačno vrijeme sa sunčanim intervalima, uz temperaturu vazduha do 22 stepena Celzijusova.

Prema podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda, jutro je u većini krajeva osvanulo pretežno do potpuno oblačno, dok je na jugoistoku zemlje zabilježena lokalna pojava slabe kiše. Na sjeveru i sjeverozapadu zemlje jutarnji časovi protiču uz umjerenu oblačnost i uglavnom tihu atmosferu bez vjetra.

Mjerenja u sedam časova pokazala su da je najsvježije bilo na Han Pijesku sa tri stepena, dok je na Čemernu izmjereno četiri. U Sokocu je zabilježeno šest stepeni, dok su Banjaluka, Bijeljina i Mrkonjić Grad jutro dočekali sa sedam stepeni Celzijusovih. U Prijedoru, Doboju, Novom Gradu, Foči, Višegradu i Rudom izmjereno je osam stepeni, u Bileći devet, dok je najtoplije bilo u Trebinju sa deset stepeni.

Meteorolozi ističu da se tokom prijepodneva očekuje postepeno kidanje oblačnosti koje dolazi sa sjevera, pa će u nastavku dana preovladavati promjenljivo vrijeme uz sunčane periode. Iako će vrijeme biti znatno toplije, lokalno je u višim predjelima, na liniji od zapada ka istoku, moguća pojava kratkotrajne slabe kiše.

Duvaće slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, dok će na području Hercegovine duvati vjetar jugozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha kretaće se u intervalu od petnaest do dvadeset i dva stepena, dok će u planinskim predjelima biti nešto svježije sa temperaturom od jedanaest stepeni Celzijusovih.

Slične vremenske prilike očekuju i stanovnike Banjaluke. Nakon oblačnijeg i toplijeg jutra, u Krajiškoj ljepotici će tokom dana doći do razvedravanja uz sunčane intervale. Vjetar će biti slab, sjeveroistočnog smjera, a maksimalna dnevna temperatura iznosiće oko dvadeset stepeni Celzijusovih. Veče će u većem dijelu Republike Srpske biti pretežno vedro i ugodno.

