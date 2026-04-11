EES sistem nemilosrdan: Više od 3.000 ljudi vraćeno sa granice u jednom danu

Novi sistem ulaska/izlaska (EES) podiže bezbjednost na granicama uz biometrijske podatke, čime se smanjuje mogućnost korišćenja tuđih pasoša.

Pomoćnik direktora hrvatske policije i načelnik Uprave za granicu Zoran Ničeno u Dnevniku HTV-a naglasio je da novi sistem ulaska/izlaska (EES) značajno podiže nivo bezbjednosti na granicama.

Ničeno ističe da novi sistem donosi kvalitativni iskorak u kontroli putnika.

"Dosadašnji sistemi provjeravali su zaštitne elemente pasoša, a ovaj sistem prikuplja i biometrijske podatke svake osobe. To znači da korišćenje tuđih putnih isprava postaje nemoguće", rekao je.

Dodaje da se bezbjednost podiže na potpuno novi nivo.

"Apsolutno se povećava bezbjednost, ali i interoperabilnost sa svim ostalim sistemima gdje se dijele podaci o prikupljenoj biometriji."

Sistem omogućava upoređivanje podataka sa nacionalnim i evropskim bazama.

"Podaci će se upoređivati sa drugim sistemima poput AFIS-a i NABIS-a, odnosno sa bazama biometrijskih podataka prikupljenih u drugim situacijama", pojasnio je.

Takva razmjena informacija, dodaje, može pomoći i u kriminalističkim istragama za identifikaciju osoba.

Mobilni uređaji za smanjenje gužvi

Na pitanje o gužvama na granicama, Ničeno priznaje da novi sistem zahtjeva dodatno vrijeme. Kontrola traje oko minut, odnosno 70 sekundi, u zavisnosti od toga koliko je osoba vična korišćenju uređaja, kaže.

Ističe da su posebni izazovi na drumskim prelazima. Osobe moraju da izađu iz vozila i obave skeniranje, što oduzima određeno vrijeme, dodaje.

Policija planira da ublaži gužve korišćenjem mobilnih uređaja i prilagođavanjem rada.

"Već sada koristimo mobilne uređaje, a dodatno ćemo ih primjenjivati tokom vikenda i turističke sezone, kako na drumskim prelazima tako i na aerodromima", zaključio je Ničeno.

Osvrnuo se i na velike gužve na pojedinim prelazima.

"Ne bih rekao da su gužve uzrokovane Entry/Egzit sistemom. Na Bajakovu se čekalo oko tri sata, ali je riječ o petku uoči pravoslavnog Uskrsa, kada su takva putovanja uobičajena", pojasnio je.

Hiljade odbijenih zbog prekoračenja boravka

Od početka primjene EES sistema zabilježeni su milioni provjera putnika. Kako ističe Zoran Ničeno, do sada je kreirano više od milion dosijea i obavljeno više od tri miliona verifikacija, ali nisu svi putnici prošli kontrolu.

Samo juče odbijen je 3261 ulazak, a glavni razlog je takozvani "overstay", odnosno prekoračenje dozvoljenog boravka u Evropskoj uniji.

Novi sistem donosi i veću transparentnost jer putnici prilikom skeniranja mogu tačno vidjeti koliko im je dana još dozvoljeno da borave u EU, što ranije nije bilo moguće bez dodatnih izračunavanja.

Šta je EES sistem?

Puna primjena, to jest 24-časovni režim EES sistema (Entry/Exit System) počela je juče, 10. aprila, što podrazumieva da ćemo morati svaki put da se registrujemo kroz taj sistem, zbog pravila boravka u EU najviše 90 dana u periodu od 180 dana.

EES sistem počeo je sa radom 12. oktobra 2025. godine, uz postepeno uvođenje u 29 evropskih zemalja. To je automatski informacioni sistem koji registruje svaki ulazak i izlazak državljana zemalja koje nisu članice EU. Cilj je preciznija evidencija putnika i kontrola boravka u okviru dozvoljenih 90 dana.

Sistem će zamijeniti pečatiranje pasoša digitalno zabilježenim ulascima, izlascima ili odbijanjima ulaska državljana zemalja izvan EU koji dolaze na kraći boravak. Takođe će se snimati slika lica putnika, otisci prstiju i lični podaci iz putne isprave, saopštili su ranije iz EK.

Od početka rada EES-a, registrovano je više od 45 miliona prelazaka granice kada su putnici ulazili ili izlazili iz evropskih zemalja koristeći sistem, a za 24.000 ljudi je odbijen ulazak iz različitih razloga, kao što su neodgovarajuće opravdanje njihove posjete, istekli ili lažni dokumenti.

Sistem ulaska/izlaska (EES) često se pominje zajedno sa Evropskim sistemom za informacije i odobravanje putovanja (ETIAS), ali je riječ o dva različita sistema koji imaju različite namjene i primenjuju se u različitim fazama putovanja, prenose Vijesti.hrt.hr.