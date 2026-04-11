Ljuske vaskršnjih jaja nikad ne bacajte, pravo su blago

11.04.2026 13:26

Foto: Pexels/Nataliya Vaitkevich

Postoji mnogo načina na koje možete da iskoristite ljuske vaskršnjih jaja. Nikako ih ne bacajte, pravo su blago u kući.

U nedjelju će pravoslavni vjernici proslaviti Vaskrs, kuckaće se jaja u svim krajevima Srbije. Domaćice su vjerovatno već pribavile korisne recepte kako da iskoriste kuvana jaja, ostaje pitanje šta raditi sa ljuskama? Dobra vijest jeste da ne morate da ih bacite.

Razbijene ljuske uskršnjih jaja mogu da se primjene na nekoliko načina. I ako brinite da su vam ostali samo sitni komadi koji su neupotrebljivi, odmah da vas razuvjerimo – i oni imaju svoju namjenu. Možete da ih sameljete u prah i iskoristite u razne svrhe.

Najčešća primjena je u bašti i za uzgoj biljaka. Savet stručnjaka jeste da ih prethodno sameljete. Evo šta zapravo prvo treba da uradite:

Nežno isperite komade ljuski i stavite ih na sunce da se osuše. Osušene komade čuvajte u hermetički zatvorenoj posudi.

Sameljite osušene komade ljuske u prah, bilo u mašini, avanu, čekićem za istanjivanje mjesta ili jednostavno oklagijom.

Kako možete da upotrebite ljuske jaja?

Postoje i kreativni načini za upotrebu šarenih ljuski, deca u vrtiću mogu od njih da prave venčiće, nakit, ali najpopularniji način da se iskoriste jeste u baštovanstvu.

Kada ste ih jednom samljeli, prah dodajte zemlji u saksiji ili rasporedite oko biljaka u bašti. Isto uradite i sa ljuskama koje prethodno niste usitnili – razbacajte ih oko biljaka i pustite da odrade svoju „magiju“.

(Ona.rs)

