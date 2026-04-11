Svi su plakali zbog male "Dare iz Jasenovca", a evo kako danas izgleda

Biljana Čekić osvojila je srca publike i duboko dirnula cijelu naciju svojom ulogom male Dare u filmu "Dara iz Jasenovca". Ovu veliku i tešku glavnu ulogu mlada glumica je dobila na kastingu koji je bio organizovan u njenoj školi.

Danas je Biljana Čekić izrasla u prelijepu d‌jevojku. Uprkos ogromnoj regionalnoj popularnosti koju joj je donijelo ovo filmsko ostvarenje, ona i dalje živi veoma skromnim životom, piše Blic.

Pored toga što je maksimalno posvećena obavezama oko škole, Biljana zajedno sa svojom porodicom vrijedno radi na porodičnom imanju.