Tramp napravio veliki zaokret: Otkazao napad!

Autor:ATV
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Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp otkazao je zakazane napade na Iran.
"Na osnovu činjenice da su razgovori sa Islamskom Republikom Iran dovedeni do najvišeg nivoa iranskog rukovodstva i odobreni, ja, kao predsjednik Sjedinjenih Američkih Država, otkazao sam zakazane napade i bombardovanja Irana večeras", rekao je Tramp.
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On kaže da su razgovori i završne tačke su, kako konceptualno tako i detaljno, odobrene od strane svih uključenih strana, uključujući Sjedinjene Države, Izrael, Saudijsku Arabiju, UAE, Katar, Tursku, Pakistan, Bahrein, Kuvajt, Jordan, Egipat i druge.
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"Pomorska blokada će ostati na snazi dok se ova transakcija ne finalizuje – vrijeme i mjesto potpisivanja biće uskoro objavljeni", naveo je Tramp na Truth Social mreži.
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