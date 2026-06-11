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Tramp napravio veliki zaokret: Otkazao napad!

Autor:

ATV
11.06.2026 19:54

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Предсједник Доналд Трамп присуствује плеј-оф утакмици НБА финала између Њујорк Никса и Сан Антонио Спарса у Медисон Сквер Гардену у Њујорку, понедјељак, 8. јуна 2026.
Foto: Tanjug/AP Photo/Mark Schiefelbein

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp otkazao je zakazane napade na Iran.

"Na osnovu činjenice da su razgovori sa Islamskom Republikom Iran dovedeni do najvišeg nivoa iranskog rukovodstva i odobreni, ja, kao predsjednik Sjedinjenih Američkih Država, otkazao sam zakazane napade i bombardovanja Irana večeras", rekao je Tramp.

Доналд Трамп

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On kaže da su razgovori i završne tačke su, kako konceptualno tako i detaljno, odobrene od strane svih uključenih strana, uključujući Sjedinjene Države, Izrael, Saudijsku Arabiju, UAE, Katar, Tursku, Pakistan, Bahrein, Kuvajt, Jordan, Egipat i druge.

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"Pomorska blokada će ostati na snazi dok se ova transakcija ne finalizuje – vrijeme i mjesto potpisivanja biće uskoro objavljeni", naveo je Tramp na Truth Social mreži.

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