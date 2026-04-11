Sve više lažnih bolovanja u javnom sektoru u Srpskoj

Lažna bolovanja nažalost sve su češća. Posebno se sa njima često suočava javni sektor. Šume, Elektroprivreda, komunalna preduzeća, samo su neka u nizu preduzeća u kojima je alarmantno.

Lažnih bolovanja ima i u RiTE Ugljevik, kaže to prvi čovjek ovog preduzeća.

"Da, nažalost, lažna bolovanja i lažna invalidnost je jako prisutna u energetskom sektoru Republike Srpske, ne samo u Ugljeviku. O toj temi se jako malo priča i smatram da je potrebno tu temu medijski mnogo više eksponirati i obraditi, kako bismo našla sistemska i zakonska rešenja da to spriječimo u praksi, u ovom trenutku Ugljeviku ima 215 invalida, i još toliko je na bolovanju i onda dođemo do toga da 500 ljudi odsutno sa posla i da istovremeno prima naknadu za rad kao da je na radnom mjestu. To je ozbiljno finansijsko opterećenje i za Rudnik i Termoelektranu Ugljevik i za Elektroprivredu Republike Srpske istovremeno smanjuje naše potencijale i investicione mogućnosti za razvoj novih kapaciteta", reko je Žarko Novaković, direktor RiTE Ugljevik.

Javni sektor nije jedini u kome se pojavljuju lažna bolovanja. Čitav realni sektor takođe se susreće sa ovim, iako je u privatnim preduzećima ipak nešto manje zloupotreba.

"U mnogim slučajevima dešavaju se da se ta bolovanja, uglavnom pojavljuju kada su sezonski poslovi, odnosno poljoprivredni poslovi, ali bilo je slučajeva da su radnici, odnosno pojedini radnici kod jednog poslodavca na bolovanju, a kod drugog poslodavca radi na crno. Prethodnih godina dosta se radilo na tom problemu i moramo reći da je u realnom sektoru, odnosno privatnim preduzećima taj broj smanjen, mada još uvek postoji, kao što postoji i u nekim drugim državama", ističe Zoran Škrebić, Unija poslodavaca Republike Srpske.

U 2025. godini obavljeno je 500 vanrednih kontrola odobravanja privremene spriječenosti za rad u zdravstvenim ustanovama, a u 105 slučajeva su utvrđene nepravilnosti u smislu kriterijuma dijagnostičkog postupka i preporučene dužine privremene spriječenosti za rad. U januaru i februaru 2026. godine urađeno je 49 vanrednih kontrola privremene spriječenosti za rad. Nepravilnosti su utvrđene u devet slučajeva, kažu u Fondu zdravstvenog osiguranja.

"Poslodavci mogu da zatraže i vanrednu ocjenu bolovanja za radnike ukoliko imaju bilo kakvu sumnju u opravdanost bolovanja. Na osnovu tog zahtjeva poslodavca, prvostepena komisija za bolovanje Zavoda za medicinu rada i sporta RS poziva osiguranika i sprovodi vanrednu ocjenu privremene nesposobnosti. U 2025. godini dostavljeno je 279 zahtjeva za ocjenu privremene spriječenosti za rad od strane poslodavaca. Za 88 slučajeva vanredna ocjena je glasila - sposoban za rad (bolovanje je zatvoreno), a za 76 slučajeva produženo je bolovanje. U ostalim slučajevima vanredna ocjena nije mogla biti sprovedena iz razloga što osiguranik nije bio na bolovanju u momentu poziva od strane prvostepene komisije na vanrednu ocjenu (bolovanje već bilo zaključeno)", kažu u FZO i dodaju:

"U prva dva mjeseca 2026. godine evidentirano je 38 zahtjeva za vanrednu ocjenu bolovanja. Od tog broja za 14 slučajeva nije izvršena vanredna ocjena iz razloga što osiguranici nisu više bili na bolovanju u momentu poziva od strane prvostepene komisije na vanrednu ocjenu, za 12 slučajeva vanredna ocjena je glasila sposoban za rad, a za 12 slučajeva privremena spriječenost za rad je produžena".

U slučajevima nepoštovanja pravilnika, Fond primjenjuje kazne prema zdravstvenim ustanovama, u skladu sa potpisanim ugovorom. Isto tako, pravilnikom su predviđeni i mehanizmi zaštite prava osiguranika, pa osiguranici imaju mogućnost da ukoliko nisu zadovoljni ocjenom porodičnog doktora, podnesu prigovor i u roku od 24 časa treba da se obrate prvostepenoj komisiji zbog ocjene sposobnosti za rad.

Ukoliko bolovanje zaključi prvostepena komisija za ocjenu bolovanja, osiguranik, takođe, ima mogućnost da uloži žalbu. U Uniji poslodavaca kažu da su pokrenute izmjene nekih zakonskih propisa prvenstveno što se tiče bolovanja da se pokušaju identifikovati i spriječiti zloupotrebe ali da nikako ne dođu u pitanje ljudi koji su zaista bolesni i koji su na bolovanju zbog bolesti.