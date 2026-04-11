Vozači, oprez: Sedam klizišta i odrona usporava saobraćaj

11.04.2026 17:44

Клизиште у Љубачеву
Foto: Srna

Na putevima u Republici Srpskoj aktivno je sedam klizišta i odrona koji otežavaju saobraćaj, zbog čega se vozači pozivaju na oprez, saopšteno je iz Auto-moto saveza Srpske.

Zbog pojave odrona, u mjestu Donja Paležnica, na regionalnom putu R-2 3501 Bušletić-Zelinja, saobraćaj se odvija usporeno, jednom saobraćajnom trakom.

U prekidu je odvijanje saobraćaja na regionalnom putu Ugljevik-Glavičice, u mjestu Ugljevik Selo zbog klizišta, dok je na magistralnom putu Foča-Dobro Polje u mjestu Tuhalji, saobraćaj otežan.

Na regionalnom putu Karanovac-Kneževo, u mjestu Ljubačevo, zbog pojave klizišta, saobraćaj se odvija jednom trakom u dužini od 40 metara. Od 09,00-15,00 časova bilo je povremenih obustava saobraćaja u trajanju od 10-15 minuta zbog radova na proširenju kolovozne trake.

Zbog aktiviranih klizišta, u dužini od 50 metara, saobraćaj se odvija jednom trakom na regionalnom putu R-476 Prnjavor-Ukrina, u mjestu Vijačani.

Saobraćaj je zbog klizišta obustavljen za sve kategorije vozila, na regionalnom putu R-459, dionica S. Ugljevik-Glavičice. Zbog ove obustave saobraćaj se odvija alternativnim pravcima.

Zbog aktiviranih klizišta, jednom saobraćajnom trakom, naizmjeničnim propuštanjem vozila, saobraćaj se odvija na regionalnom putu R-476 Ukrina-Gornja Vijaka.

