Dio BiH razmatra uvođenje univerzalnog dječijeg doplatka

U FBiH razmatra se uvođenje univerzalnog dječijeg doplatka koji bi obuhvatio svu djecu do sedme godine života, bez obzira na finansijsko stanje porodice.

Prema predloženom modelu, mjesečna podrška iznosila bi 200 KM po djetetu.

Za stariju djecu, od sedam do 18 godina, pravo na doplatak bilo bi ograničeno na porodice s nižim prihodima, odnosno one kod kojih primanja po članu domaćinstva ne prelaze 410 KM.

Iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike najavljeno je da će nacrt zakona uskoro biti dostavljen kantonalnim premijerima i Vladi FBiH, nakon čega slijedi parlamentarna procedura.

Studija predstavljena donosiocima odluka

Ministar Adnan Delić istakao je da je riječ o ozbiljno pripremljenom modelu.

"Studija je predstavljena donosiocima odluka, kantonalnim premijerima, resornim ministrima, poslanicima i delegatima, kako bismo pokazali model koji je već načelno usaglašen", rekao je Delić.

Naglasio je i širi značaj ove inicijative.

"Ovo je istorijska sjednica jer prvi put govorimo o konkretnom modelu univerzalnog dječijeg doplatka na nivou FBiH", istakao je Delić.

Dugoročna korist za društvo

Tokom rasprave posebno je istaknuto da ulaganje u rani razvoj djece donosi dugoročne koristi društvu, uključujući smanjenje socijalnih razlika i jačanje ekonomije.

Ipak, konačna realizacija zavisi od finansijskog učešća kantona, koji bi zajedno s federalnim nivoom trebali osigurati sredstva za ovaj program.

Ako planirane procedure budu realizovane bez zastoja, univerzalni dječiji doplatak mogao bi zaživjeti od 2027. godine i obuhvatiti desetine hiljada djece širom FBiH.