Ava Karabatić primljena u Urgentni, obaviještena policija

Starleta Ava Karabatić (38) primljena je u Urgentni centar u Beogradu zbog vidnih povreda u predjelu glave i lica, kako nezvanično saznaje "Telegraf"!

Karabatić je u bolnicu dovezena sanitetskim vozilom nakon čega joj je medicinsko osoblje konstatovalo povrede.

Incidentu je, kako "Telegraf" saznaje od izvora upućenog u slučaj, prethodila verbalna rasprava između nje i njenog partnera L. Z. (35) nakon koje je navodno došlo i do fizičkog kontakta.

Prema navodima izvora, do sukoba je došlo u stanu u Beogradu, a L. Z, kako je Karabatić navodno izjavila, nanio joj je udarce rukama.

Obaviještena policija

O slučaju je obaviještena policija, a Karabatićeva je, uz medicinsku dokumentaciju i povrednu listu, upućena da da izjavu u nadležnoj policijskoj stanici.

Pomenuti portal kontaktirao je Avu Karabatić povodom ovog događaja, ali se nije odazvala na pozive.

Potvrdila vezu

Podsjetimo, Ava se oglasila krajem decembra prošle godine i istakla da njen vjerenik zaista postoji, iako je greškom podijelila fotku sa opisom gdje piše da je na istoj "izmišljeni AI partner".

"U tebi sam pronašla dom koji nisam znala da tražim", napisala je Ava Karabatić u opisu objave, ali se ovdje nije zaustavila.

"Ako želiš da prilagodim sliku da izgledate realnije mogu promijeniti pozadinu... Za**bavam se! Nadam se da je kroz ovaj primjer postalo jasnije koliko razvoj i primjena vještačke inteligencije sa sobom nose određene rizike i negativne posljedice. Iako je moja priča realna i temelji se na stvarnom iskustvu, važno je naglasiti da je velik broj sadržaja generisanih uz pomoć vještačke inteligencije djelimično ili u potpunosti izmišljen, ali predstavljen na način koji ostavlja snažan dojam vjerodostojnosti. Takvi sadržaji ne utiču isključivo na međuljudske i ljubavne odnose, već mogu imati dalekosežne posljedice i u znatno ozbiljnijim područjima, uključujući društvene, pravne, sigurnosne i etičke aspekte. Upravo zato nužno je razvijati kritičko razmišljanje, jasno definisane regulatorne okvire, te odgovornu i etičku primjenu tehnologije, kako bi se smanjio potencijal za zloupotrebu i očuvalo povjerenje javnosti", dodala je Ava.

Ava je priložila i snimak kao dokaz i dodala:

"Vidim da je otišlo predaleko, pa da stanem tome na kraj. Kao šta vidite Lazar-Ivan postoji i zaista smo u vezi, tako da vas neću više zezati!".

Inače, prije svega, Ava je predstavila svog dečka Lazara, tvrdeći da je njihova ljubavna priča počela još u fakultetskim danima u Zadru.

"Iako moj dečko Lazar nije za medijska pojavljivanja i ne voli se pokazivati, uspela sam da ga nagovorim bar za jednu zajedničku sliku. Kako je život čudan... sudbina nas opet spoji", napisala je Ava Karabatić.