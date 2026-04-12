Logo
Large banner

Dnevni horoskop za 12. april 2026: Kome su zvijezde danas naklonjene?

Autor:

ATV
12.04.2026 09:31

Komentari:

0
Хороскоп
Foto: pexels/Jean Neves

Dnevni horoskop za 12. april 2026. godine, evo šta vam zvijezde kažu kada su u pitanju ljubav, posao i zdravlje!

Ovan

Dnevni horoskop za 12. april 2026. godine naglašava da vas: izaberite zeleno uskršnje jaje! Donijeće vam pobjedu. Porodica i prijatelji danas unose zabavu u dom. Vaš partner cijeni sitne šale, atmosfera je dobra. Slobodni Ovnovi primijetiće pogled koji znači više. Veče prolazi u smijehu i razgovoru. Kratka šetnja će vam prijati.

Bik

Danas se držite omiljenih uskršnjih đakonija i osmijeha i nećete pogriješiti. Partner voli vaš smisao za šalu. Slobodni Bikovi bi mogli da osvoje nekog dovitljivim komentarom i urođenim šarmom. Porodične igre unose radost u dom. Popodnevna šetnja, posebno nakon obilnog obroka, pomoći će da se riješite stomačnih tegoba.

Blizanci

Savjet zvijezda je da birate jaje u nekoj zagasitijoj boji, donijeće vam sreću. Porodični razgovori i smiješne sitnice vas uveseljavaju, partner voli šale. Slobodni Blizanci će primijetiti nečiji "značajan" pogled. Veče provedite u smijehu i igri. Društvene igre će vam prijati.

Rak

Danas se opustite uz uskršnji doručak i igru sa djecom ili prijateljima. Partner cijeni pažnju i šalu, slobodni Rakovi primjećuju simpatije iz prolaza. Porodična radost puni dan, a popodnevna šetnja ili lagana igra održava energiju i zdravlje.

Lav

Dnevni horoskop za 12. april 2026. godine kaže da je danas dan obilježen smijehom, bliskošću i dobrom zabavom. Takmičenje u kucanju jajima izmamiće osmijehe najmlađih, a bogami ćete se i vi truditi da se istaknete. Partner voli vašu spontanost, uživate u društvu jedno drugog.

Djevica

Danas uživajte u sitnim porodičnim takmičenjima. Partner cijeni vašu pažnju, dok slobodne Djevice bi mogle da primijete nečiji osmijeh ili znak pažnje. Porodična igra ili šetnja pune vas energijom, a večernja tišina donosi mir i zadovoljstvo.

Vaga

Dnevni horoskop za 12. april 2026. godine vam predlaže da izaberete najsvijetlije jaje - doneće vam pobjedu i veselje. Cijeli dan će biti obilježen porodičnim druženjem i smijehom. Slobodne Vage se osjećaju pomalo usamljeno, dok zauzeti vide partnera drugim očima. Mogući bolovi u vratu.

Škorpija

Ne dozvolite da vam nostalgija poremeti dan. Uskrs je za radost i druženje sa najbližima, nemojte to da zaboravite. U ljubavi, partner voli vašu energiju, dok bi slobodne Škorpije u večernjim satima mogle da upoznaju nekog interesantnog. Obratite pažnju na stomak, ne pretjerujte sa jelom.

Strijelac

Danas prosto ne znate gdje udarate. Obaveza je pregršt, a vi ste sve preuzeli na sebe. Opustite se i dozvolite drugima da vam pomognu. Slobodni Strijelčevi bi mogli da u prolazu upoznaju simpatiju. Zauzete očekuje veseo dan, partner vam je od velike pomoći. Šetnja u večernjim satima bi vam prijala.

Jarac

Niste odabrali dobar dan za raspravu sa partnerom, tako da je savjet zvijezda da se ostavite sitnica i više uživate u prazniku, smijehu i šalama sa najdražim osobama. Ukoliko ste slobodni, jedan poziv bi mogao da vas podstakne na razmišljanje. Čim prođu praznici posjetite zubara.

Vodolija

Za vas je ovo poseban dan, sreća i radost vas očekuju i u krugu porodice, ali i na polju ljubavi. Ukoliko ste zauzeti, očekuje vas važan razgovor sa partnerom i pomak u dobrom smjeru. Slobodni samo uživaju u dobroj zabavi i smijehu. Jaje koje bi danas moglo da vam donese pobjedu je plave boje!

Ribe

Dnevni horoskop za 12. april 2026. godine savjetuje da danas zaboravite na poslovne brige i nepravde i opustite se u krugu ljudi koji vas najviše vole. Slobodnim Ribama se u večernjim satima ukazuje šansa za zabavan flert. Zauzeti uživaju u harmoniji sa partnerom. Mogući su bolovi u nogama, prenosi Mondo.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Komentari (0)
Large banner

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner