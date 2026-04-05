Otkriveno kako je propao biznis Harisa Džinovića

Poznati pjevač Haris Džinović važi za jednu od najvećih zvijezda na našim prostorima, ali malo ko zna da se u jednom periodu svog života oprobao i u ugostiteljstvu u Francuskoj.

Međutim, kako je i sam priznao, to se pokazalo kao veoma loša odluka.

Haris Džinović kupio kafanu

Naime, Džinović je punih dvanaest godina živio u Parizu, gdje je sa prijateljem odlučio da kupi lokal, a motiv za ovaj poslovni poduhvat bio je potpuno neočekivan.

- U Parizu sam ostao desetak, dvanaest godina, možda i više. Prijatelj i ja smo tu kupili kafanu da imamo gdje da pijemo, a da nas ne tjeraju konobari kad je fajront. Nikada nisam mislio, niti imao namjeru da mikrofon zamijenim tanjirom, ali da imamo kafanu u kojoj ćemo piti dokad hoćemo i da mi sebi napravimo fajront, to nam je bio merak - počeo je bio Džinović.

Sebe smatra krivim što nije duže radila

Iako su u to vrijeme imali mogućnosti da sebi priušte ovakav luksuz i iako je kafana radila "fino", biznis je nakon samo tri godine propao, a pjevač je priznao da je upravo on bio glavni krivac za to.

- Najveći sam krivac što nije ostala od danas ili ostala duže od tri godine. Zato što sam bio najbolji gost tu. Kako god dođe neko, rekao sam: "račun meni", "ovo ide na mene", "ovaj ne mora platiti" i sve tako u krug – iskren je bio Džinović za Blic.

Krajnji rezultat ovakvog vođenja posla bio je finansijski kolaps. Kada bi na kraju dana pitao koliko su zaradili, dobijao je odgovor da imaju novca samo za nabavku, zbog čega su na kraju morali da prodaju lokal, nakon čega se pjevač vratio na naše prostore.

O kćerki Đini koja je otišla od kuće

Haris je nedavno otkrio i kako je podnio odlazak iz porodičnog doma kćerke Đine, koja se nedavno preselila u Španiju.

- Kao i svi roditelji koji imaju kćerke od 22, 23 godine. Kćerke odlaze od kuće, ili se udaju, il’ studiraju. To je sasvim normalno – rekao je Haris, a potom otkrio da li je razgovarao sa potencijalnim zetom.

- E zeta ne znam – dodao je Haris.

Pjevač je govorio o podršci koja je mnogim pjevačima potrebna, ali u njegovom slučaju to nije bilo neophodno.

- Nisam imao nikad podršku u karijeri. Ko da me podržava, kako, na koji način? Kad ja pišem pjesme, pjevam, komponujem, aranžiram, putujem… Kakva podrška? To mi ne nedostaje. Ali niko ne zna na koji način ih bližnji podržavaju. Podrška je meni kada izađem na scenu, i ako vidim da je publika dobro raspoložena, i ako napravim dobar koncert, atmosferu, sinergiju sa publikom… To je onda podrška. Onda je to nešto opipljivo i to se vidi – objasnio je Haris.

O sujeti na estradi

Haris je priznao i da je moguće da vlada sujeta na estradi.

- Vjerovatno vlada. Pjevačka kasta, ima toga među ljudima kao i u svim ostalim branšama. Tako da nisu pjevači izuzeti. Ima tu i ljubomora, priča i pričica, svega i svačega kao što se dešava po raznim kancelarijama u drugim djelatnostima – rekao je Haris i otkrio da li je nekada i na svojoj koži osjetio tu vrstu ljubomore:

- Možda nekada negdje. Ja se ne obazirem na to. Što bi neko bio ljubomoran? Ali ako je i neko, ja to ne znam, moguće da jeste.