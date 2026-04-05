Kristijan Golubović dobija nekretninu na poklon, Stelin dečko donio odluku

Nakon niza potresnih događaja i stravičnog otkrića kada je Stela Savić, drugarica Kristijana Golubovića, makar tako tvrdi on, pronađena mrtva u ventilacionom otvoru, javnost ne prestaje da bruji o ovom slučaju.

Sada se u centru pažnje našao njen dečko, Miša Paskulov, koji je sa pokojnom dijelio posljednje godine života.

Nakon nezapamćene tragedije koja je uznemirila javnost, Miša Paskulov je odlučio da sklopi nesvakidašnji dogovor sa Kristijanom Golubovićem, čija je Stela Savić bila prijateljica. Kako je Paskulov otkrio, Golubović mu je ponudio pomoć u ovim teškim trenucima i njih dvojica su napravili pakt.

- Dogovorio sam se sa Kristijanom da ovo sredimo i da on bude moj staratelj, da me čuva dok sam živ, izjavio je Miša, ističući da je u Goluboviću pronašao jedini oslonac nakon gubitka partnerke.

- Jedino mi je ostao Kristijan, vjerujem mu, dodao je on.

Dogovor, međutim, ima i svoju materijalnu stranu. Paskulov je otkrio detalje ponude koju je dobio od bivšeg rijaliti učesnika.

- Predložio je da mi pomogne finansijski, da me gleda i da mu ostavim stan, objasnio je dečko pokojne Stele.

Ovaj usmeni dogovor uskoro bi trebalo da dobije i zvaničnu, pravnu formu, jer su obojica odlučni da ispoštuju dato obećanje.

- Napraviću ugovor sa Kristijanom, dogovorili smo se tako i jedan drugom smo dali ruku - zaključio je Paskulov.

Kristijan se bori za imovinu

Inače, nakon tragične smrti Stele Savić, koja je pronađena mrtva u ventilacionom otvoru, rijaliti zvijezda Kristijan Golubović najavio je žestoku pravnu borbu za njenu imovinu. On tvrdi da je jedini zakonski naslednik svoje dugogodišnje prijateljice.

– U ovoj kući su moje vrijedne stvari. Ja sam stavio bravu da ne može niko da uđe. Sva prava imam da raspolažem njenom imovinom. Ja ne mogu da uzmem samo što sam dao. Ja imam i usmeno i pismeno da sam ja bio njen legitimni staratelj za bilo šta da se njoj desi. Imam dokumentovano da mi je rekla da poslije njene smrti mogu da raspolažem.

(Kurir)