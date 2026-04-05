Kristijan Golubović dobija nekretninu na poklon, Stelin dečko donio odluku

05.04.2026 12:26

Кристијан Голубовић ријалити учесник
Nakon niza potresnih događaja i stravičnog otkrića kada je Stela Savić, drugarica Kristijana Golubovića, makar tako tvrdi on, pronađena mrtva u ventilacionom otvoru, javnost ne prestaje da bruji o ovom slučaju.

Sada se u centru pažnje našao njen dečko, Miša Paskulov, koji je sa pokojnom dijelio posljednje godine života.

Nakon nezapamćene tragedije koja je uznemirila javnost, Miša Paskulov je odlučio da sklopi nesvakidašnji dogovor sa Kristijanom Golubovićem, čija je Stela Savić bila prijateljica. Kako je Paskulov otkrio, Golubović mu je ponudio pomoć u ovim teškim trenucima i njih dvojica su napravili pakt.

- Dogovorio sam se sa Kristijanom da ovo sredimo i da on bude moj staratelj, da me čuva dok sam živ, izjavio je Miša, ističući da je u Goluboviću pronašao jedini oslonac nakon gubitka partnerke.

- Jedino mi je ostao Kristijan, vjerujem mu, dodao je on.

Dogovor, međutim, ima i svoju materijalnu stranu. Paskulov je otkrio detalje ponude koju je dobio od bivšeg rijaliti učesnika.

- Predložio je da mi pomogne finansijski, da me gleda i da mu ostavim stan, objasnio je dečko pokojne Stele.

Ovaj usmeni dogovor uskoro bi trebalo da dobije i zvaničnu, pravnu formu, jer su obojica odlučni da ispoštuju dato obećanje.

- Napraviću ugovor sa Kristijanom, dogovorili smo se tako i jedan drugom smo dali ruku - zaključio je Paskulov.

Kristijan se bori za imovinu

Inače, nakon tragične smrti Stele Savić, koja je pronađena mrtva u ventilacionom otvoru, rijaliti zvijezda Kristijan Golubović najavio je žestoku pravnu borbu za njenu imovinu. On tvrdi da je jedini zakonski naslednik svoje dugogodišnje prijateljice.

– U ovoj kući su moje vrijedne stvari. Ja sam stavio bravu da ne može niko da uđe. Sva prava imam da raspolažem njenom imovinom. Ja ne mogu da uzmem samo što sam dao. Ja imam i usmeno i pismeno da sam ja bio njen legitimni staratelj za bilo šta da se njoj desi. Imam dokumentovano da mi je rekla da poslije njene smrti mogu da raspolažem.

Pročitajte više

Кристијан Голубовић ријалити учесник

Scena

Kristijan Golubović otkrio s kim je bila u vezi Stela, koja je pronađena mrtva u ventilacionom otvoru

4 d

0
Кристијан Голубовић улази у судски процес како би добио дио куће Стеле Савић: "Дужни 28.000 евра"

Scena

Kristijan Golubović ulazi u sudski proces kako bi dobio dio kuće Stele Savić: "Dužni 28.000 evra"

5 d

0
Испливала тајна о Стели Савић чије је тијело пронађено у вентилационом отвору

Srbija

Isplivala tajna o Steli Savić čije je tijelo pronađeno u ventilacionom otvoru

1 sedm

0
Све већа мистерија смрти жене чије је тијело пронађено у вентилационом отвору

Hronika

Sve veća misterija smrti žene čije je tijelo pronađeno u ventilacionom otvoru

2 sedm

0

Više iz rubrike

Гоци хитно оперисан, био животно угрожен

Scena

Goci hitno operisan, bio životno ugrožen

1 d

0
Јаков Јозиновић

Scena

Mlada zvijezda ruši sve rekorde: Jakov Jozinović rasprodao i deseti koncert u Sava Centru

1 d

0
Мирјана Мира Мијатовић, слика из спота за пјесму Сама

Scena

Zvali su je "princeza sa Dedinja": Kćerka predsjednika SFRJ bila ljepotica, umrla od droga, a za njom preminuli sestra i otac

1 d

0
Милица Живковић, позлило такмичарки Звезда Гранда

Scena

Drama u Zvezdama Granda: Milici trebala pomoć

2 d

0

