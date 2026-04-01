Kristijan Golubović otkrio s kim je bila u vezi Stela, koja je pronađena mrtva u ventilacionom otvoru

Smrt Stele Savić, čije je tijelo pronađeno u ventilacionom otvoru, i dalje trese javnost, a sada su na vidjelo isplivali novi, jezivi detalji.

Bivši zadrugar i prijatelj pokojne Stele, odlučio je da progovori i predstavi javnosti izvjesnog Mišu Paskulova, emotivnog partnera pokojne Stele.

Savićeva je sa njim živjela posljednjih pet godina u stanu na Zvezdari.

Pobjednik Farme je sada do detalja otkrio njihov odnos tvrdeći da je njihova ljubav opstala uprkos stravičnom protivljenju i patološkom ponašanju njene porodice.

"Ona je živjela sa Mišom Paskulovim posljednjih pet godina. On je jedan sasvim normalan čovjek, voli životinje. Volio je Stelu otkako ju je vidio ispred kuće kada su bili u srednjoj školi. Rekao je biće moja kad-tad. To je bila nemoguća misija. Brat nije dozvoljavao niko da joj priđe. Izlaze napolje na ulicu iz kuće sa palicama. Upirali su kalašnjikove u ljude kad je gledaju. Tako su je čuvali. Niste mogli kroz ulicu da prođete od njene braće. Kao da je bila od zlata, nije bio to normalan odnos, nego patološki, priča Golubović.

Vidno uznemiren i pogođen optužbama okoline da je on odgovoran za tragičan kraj svoje izabranice, Miša Paskulov je oštro demantovao svaku umješanost u teško krivično djelo. On je jasno poručio da je njihova ljubav bila iskrena i da je spreman na sve kako bi dokazao svoju nevinost, ali i da će se osvetiti onima koji izmišljaju laži.

"Da, mi smo bili u emotivnoj vezi. Uspio sam da je osvojim. Prije pet godina smo počeli da živimo zajedno. Ona ovdje nije imala uslova i ja sam je pozvao da živi kod mene. Želim da izjavim neka joj je slava. Svi oni što govore da sam hiljadu posto ubio Stelu ja ću da idem na poligraf, a onda oni da me sačekaju, ne treba mi Kristijan, niko već ću jednog po jednog da izlupam, zapretio je besan Paskulov, prenosi Telegraf.

Golubović je prokomentarisao i jezive spekulacije koje su se pojavile o samom činu Steline smrti , rekavši su za to isključivo krivi "hejteri".

"Optužili su ga hejteri. Kažu da smo je donijeli u tepihu i istresli iz tepiha u ventilacioni otvor. Haos. Miša ima sreću da sam se ja sa Kristinom posvađao i da sam slobodan i vjerujte da ja nisam slobodan, on ne bi izdržao bez Stele ni pet dana. Morao bih da brinem o njegovim mačkama", kaže Golubović.

Dok nadležni organi nastavljaju da rade na rasvjetljavanju svih okolnosti ovog događaja, Golubović je naglasio da sada živi u oronuloj Stelinoj kući, te da je stavio svoju bravu i da će se do smrti boriti za njenu imovinu u koju je, kako tvrdi, lično uložio 58.000 evra.