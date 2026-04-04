Goci hitno operisan, bio životno ugrožen

04.04.2026 18:10

Гоци хитно оперисан, био животно угрожен

Pjevač Goran Ivanović, osnivač "Goci benda", juče, 3. aprila, hitno je operisan u Beogradu, a trenutno se oporavlja u Kliničkom centru Srbije, gdje je izvršena intervencija.

Goran je za Telegraf otkrio kako se osjeća nakon operacije:

- Osjećam se dobro poslije duge i teške operacije koja je juče izvedena u KCS odjeljenju pejsmeker. Hvala puno što ste se sjetili - rekao je pjevač.

Goran Ivanović je bio u životnoj opasnosti i morao je hitno da se podvrgne zahvatu.

Ovo nije njegova prva ozbiljna zdravstvena borba - ranije je operisao srce i pretrpio moždani udar, a ranije je otkrio i tragedije koje su ga zadesile u životu.

Goran Ivanović ispričao je jednom prilikom kako su se nedaće u njegovom životu ređale jedna za drugom.

- Taman sam počeo da pjevam, desio se nesrećni rat. Otac mi je tada poginuo, a poslije njega poginuo je sin mog brata, koji je imao samo 18 godina. Nakon toga umrla mi je majka, a mnogo sam bio vezan za nju. Poslije toga sam operisao srce, imao moždani udar, i teško sam to podnosio. Ali, nekako sam sve prebrodio i uspeo da se vratim u život. Trebalo mi je mnogo vremena da se izborim sa problemima - rekao je on, kojem je kasnije umro i brat.

Operisan Goci

Goran Ivanović Goci

Goci bend

Pročitajte više

Додик запјевао са Гоцијем

Republika Srpska

Dodik zapjevao sa Gocijem

7 mj

0
Откривено колико познати пјевач заради на Кочићевом збору

Banja Luka

Otkriveno koliko poznati pjevač zaradi na Kočićevom zboru

1 god

0
"Она нам је и понос и дика" - Гоци опјевао Сању Вулић, она му експресно одговорила

BiH

"Ona nam je i ponos i dika" - Goci opjevao Sanju Vulić, ona mu ekspresno odgovorila

2 god

0
Захар о Гоци Лазаревић: "Нисам је препознао од ботокса"

Scena

Zahar o Goci Lazarević: "Nisam je prepoznao od botoksa"

2 mj

0

Više iz rubrike

Јаков Јозиновић

Scena

Mlada zvijezda ruši sve rekorde: Jakov Jozinović rasprodao i deseti koncert u Sava Centru

1 d

0
Мирјана Мира Мијатовић, слика из спота за пјесму Сама

Scena

Zvali su je "princeza sa Dedinja": Kćerka predsjednika SFRJ bila ljepotica, umrla od droga, a za njom preminuli sestra i otac

1 d

0
Милица Живковић, позлило такмичарки Звезда Гранда

Scena

Drama u Zvezdama Granda: Milici trebala pomoć

2 d

0
Кристијан Голубовић и Кристина Спалевић

Scena

Obrt: Kristijan Golubović prijavio Kristinu Spalević policiji

2 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

07

35

Dnevni horoskop za ponedjeljak: Ovnovima se puni novčanik, Bikovi upoznaju srodnu dušu

07

34

Luka Dončić hitno napustio Ameriku i traži spas u Evropi

07

26

Taktičko pokazni zbor MUP-a na Trgu Krajine u Banjaluci

07

23

Berze u strahu od ultimatuma koji je Bijela kuća izdala Iranu: Cijene nafte rastu

07

20

Zemljotres jačine 4,6 stepeni pogodio Grčku

