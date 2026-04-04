Goci hitno operisan, bio životno ugrožen

Pjevač Goran Ivanović, osnivač "Goci benda", juče, 3. aprila, hitno je operisan u Beogradu, a trenutno se oporavlja u Kliničkom centru Srbije, gdje je izvršena intervencija.

Goran je za Telegraf otkrio kako se osjeća nakon operacije:

- Osjećam se dobro poslije duge i teške operacije koja je juče izvedena u KCS odjeljenju pejsmeker. Hvala puno što ste se sjetili - rekao je pjevač.

Goran Ivanović je bio u životnoj opasnosti i morao je hitno da se podvrgne zahvatu.

Ovo nije njegova prva ozbiljna zdravstvena borba - ranije je operisao srce i pretrpio moždani udar, a ranije je otkrio i tragedije koje su ga zadesile u životu.

Goran Ivanović ispričao je jednom prilikom kako su se nedaće u njegovom životu ređale jedna za drugom.

- Taman sam počeo da pjevam, desio se nesrećni rat. Otac mi je tada poginuo, a poslije njega poginuo je sin mog brata, koji je imao samo 18 godina. Nakon toga umrla mi je majka, a mnogo sam bio vezan za nju. Poslije toga sam operisao srce, imao moždani udar, i teško sam to podnosio. Ali, nekako sam sve prebrodio i uspeo da se vratim u život. Trebalo mi je mnogo vremena da se izborim sa problemima - rekao je on, kojem je kasnije umro i brat.