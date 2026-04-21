"Da je ona zarađivala kao ja, nikome ne bi davala": Haris Džinović o Melini

21.04.2026 11:25

"Да је она зарађивала као ја, никоме не би давала": Харис Џиновић о Мелини
Foto: Youtube/ screenshot

Od kako se Melina Džinović udala prije dva dana za britanskog milionera Džefrija Pola Arnolda, o njenom životu ne prestaje da se komentariše. Ona se nakon razvoda od Harisa Džinovića povukla iz javnosti, ali je pjevač detaljno pričao o njihovom odnosu.

Haris Džinović je nakon razvoda od Meline govorio o tome u kakvom su bili odnosu i šta je njoj važno. Onda je rekao da su djeca bila upućena u porodičnu situaciju i prije nego što je javnost saznala.

- Oni su to znali mnogo prije mene. Dok je Melina Džinović bila u braku sa mnom, cijelog života sam bio otac, domaćin, drug, prijatelj i od mene je bilo dosta, a da ne pričam o tome da sam bio darežljiv i preširoke ruke. Gospođica Galić, a ne Džinović, je jednom rekla: "Da ja zarađujem i da imam para kao on, ne bih davala svima", a to znači ni meni, ni jednom niti drugom djetetu - istakao je Haris tada.

Nakon što je Harisova bivša supruga po drugi put stala na "ludi kamen", Haris je odlučio da prekine ćutanje i brutalnim rečima jednom za svagda stavi tačku na svaku priču o njoj.

Haris Džinović o odnosu sa Natašom Alimpić: Jednom sam je vidio..

Pjevač, kojem je nakon svega najveća podrška i oslonac sin Kan, kog majka nije pozvala na vjenčanje, ističe da ga dešavanja u Melininom životu apsolutno ne dotiču.

- Ništa nisam ni ispratio, nit me bilo šta zanima, ali apsolutno - odsečno je rekao Haris, a onda je uslijedio šokantan odgovor na pitanje da li ima poruku za bivšu suprugu:

- Nemam ja nikakvih želja ni poruka vezanih za nju, ona jednostavno ne postoji za mene i to je kraj. Čista arija. Kao zrak... Prema tome... Šta treba ja da komentarišem o nečemu što je ništa.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Pročitajte više

Имала 110 килограма, сад изгледа као топ модел! Мелина открила како је смршала

Scena

Imala 110 kilograma, sad izgleda kao top model! Melina otkrila kako je smršala

4 h

0
Харис Џиновић прецртао Ђину након Мелининог вјенчања са милионером?

Scena

Haris Džinović precrtao Đinu nakon Melininog vjenčanja sa milionerom?

1 d

0
Џиновић: Досадио сам јој, хтјела је бољег

Scena

Džinović: Dosadio sam joj, htjela je boljeg

2 d

0
Бивша супруга Хариса Џиновића Мелина Џиновић сједи

Scena

Melina Džinović okrenula glavu kad je vidjela sina: U neprijatan susret uskočila Brena

3 d

0

Više iz rubrike

Имала 110 килограма, сад изгледа као топ модел! Мелина открила како је смршала

Scena

Imala 110 kilograma, sad izgleda kao top model! Melina otkrila kako je smršala

4 h

0
Популарна глумица проглашена за најљепшу звијезду свијета

Scena

Proglašena najljepša zvijezda svijeta za 2026. godinu

4 h

0
Српски јутјубер

Scena

Ovaj veliki MMA borac će se takmičiti na boks meču Bake Praseta: "Ako dogovorimo cifru..."

5 h

0
Анђела Игњатовић Бресквица

Scena

Breskvica otkrila nepoznat detalj sa nastupa: ''Bilo je bolno''

15 h

0

