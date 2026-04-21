"Da je ona zarađivala kao ja, nikome ne bi davala": Haris Džinović o Melini

Od kako se Melina Džinović udala prije dva dana za britanskog milionera Džefrija Pola Arnolda, o njenom životu ne prestaje da se komentariše. Ona se nakon razvoda od Harisa Džinovića povukla iz javnosti, ali je pjevač detaljno pričao o njihovom odnosu.

Haris Džinović je nakon razvoda od Meline govorio o tome u kakvom su bili odnosu i šta je njoj važno. Onda je rekao da su djeca bila upućena u porodičnu situaciju i prije nego što je javnost saznala.

- Oni su to znali mnogo prije mene. Dok je Melina Džinović bila u braku sa mnom, cijelog života sam bio otac, domaćin, drug, prijatelj i od mene je bilo dosta, a da ne pričam o tome da sam bio darežljiv i preširoke ruke. Gospođica Galić, a ne Džinović, je jednom rekla: "Da ja zarađujem i da imam para kao on, ne bih davala svima", a to znači ni meni, ni jednom niti drugom djetetu - istakao je Haris tada.

Nakon što je Harisova bivša supruga po drugi put stala na "ludi kamen", Haris je odlučio da prekine ćutanje i brutalnim rečima jednom za svagda stavi tačku na svaku priču o njoj.

Pjevač, kojem je nakon svega najveća podrška i oslonac sin Kan, kog majka nije pozvala na vjenčanje, ističe da ga dešavanja u Melininom životu apsolutno ne dotiču.

- Ništa nisam ni ispratio, nit me bilo šta zanima, ali apsolutno - odsečno je rekao Haris, a onda je uslijedio šokantan odgovor na pitanje da li ima poruku za bivšu suprugu:

- Nemam ja nikakvih želja ni poruka vezanih za nju, ona jednostavno ne postoji za mene i to je kraj. Čista arija. Kao zrak... Prema tome... Šta treba ja da komentarišem o nečemu što je ništa.

