Haris Džinović precrtao Đinu nakon Melininog vjenčanja sa milionerom?

Pjevač Haris Džinović oglasio se juče i dao svoj sud o vjenčanju bivše Meline Džinović i britanskog milionera Džefrija Pola Arnolda.

U izjavi koju je dao za Telegraf, ipak je nešto nagovijestio.

Naime, on je otkrio da ga Melina ne zanima, te da se poslije razvoda posvetio djetetu, misleći na sina Kana, koji je ostao da živi s njim.

U svojoj izjavi, pomenuo je samo jedno dijete, što potvrđuje da i dalje nije u baš najboljim odnosima sa ćerkom Đinom, koja je bila kod majke na svadbi.

- Ne zanima me šta se piše, niti me zanimaju stvarni događaji za nju to me ne interesuje, davno sam ja, kad smo se razišli okrenuo svom životu, svom djetetu prema tome, šta ja imam sa tim? Može da se uda, da se ubije, štagod hoće...šta mene briga. Ma kakvi taman posla, ja da razmišljam o nekoj prošlosti, ne pada mi na pamet.

Iako je javnost brujala o razvodu bivših supružnika, daleko više je sve zaintrigirao život dizajnerke koja se preselila u Monte Karlo. Melina se juče po drugi put udala za biznismena Džefrija Pola Arnolda, dok je Haris okrenuo novi list i posvetio se porodici i nastupima.

Uz njega je i sin Kan koji mu je velika podrška i oslonac.

- Ništa nisam ni ispratio, nit me bilo šta zanima, ali apsolutno - rekao je on, pa otkrio da li ima neku poruku za nju.

Nemam ja nikakvih želja ni poruka vezanih za nju, ona jednostavno ne postoji za mene i to je kraj. Čista arija. Kao zrak...prema tome. Šta treba ja da komentarišem o nečemu što je ništa - rekao je pjevač.

Za sam kraj, Hari je uništio Melinu i milionera.

- Ja sam odavno otišao dalje...kakvi razvodi, kakva vjenčanja...da ja nisam Haris Džinović ništa ne bi bilo glamurozno od svega toga.