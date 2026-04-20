Nova epizoda serije "Euforija": Sidni Svini osvanula potpuno gola

Druga epizoda treće sezone serije „Euforija“ donosi neke od do sada najeksplicitnijih scena koje je Sidni Svini snimila, a njen lik Kesi Hauard u potpunosti se posvetio objavljivanju sadržaja na platformi OnliFans.

Ova HBO serija, koja je premijerno prikazana 2019. godine, u novoj sezoni prati likove pet godina nakon ranijih događaja, a nove epizode u Evropi dostupne su ponedjeljkom.

Kesi sadržajem na OnliFansu prikuplja novac za vjenčanje

Nakon što je već u najavi sezone izazvala reakcije scenom u kostimu odrasle bebe, Kesi je sada otišla i korak dalje. Kako bi zaradila novac za vjenčanje sa svojim zaručnikom Nejtom Džejkobsom, kojeg glumi Džejkob Elordi, a posebno za cvjetni aranžman vrijedan 50.000 dolara, spremna je učiniti gotovo sve.

Najnovija epizoda donosi montažu scena u kojima snima sadržaj za odrasle. U jednoj je Kesi potpuno gola i u ruci drži sladoled koji se topi i cijedi niz njeno tijelo. U drugoj pozira u mokroj, prozirnoj haljini sa uzorkom američke zastave koja malo toga prepušta mašti. U trećoj je gola, a na sebi ima samo bejzbolsku kapu, štitnike za potkoljenice i cipele, dok intimne dijelove tijela prekriva rukama.

Pojavljuje se i već pomenuti kostim odrasle bebe, u kojem sa dudom u ustima i prozirnim topom pozira pred kamerom. Za pomoć u toj novoj karijeri obraća se bivšoj najboljoj prijateljici Medi, koju glumi Aleksa Demi, a koja sada radi kao menadžerka za influensere.

Ruina naracija i ranije izjave o golotinji

Cijelu priču prati naracija glavnog lika Ru, koju glumi Zendaja. „Šteta što je bila s Nejtom. Kesi je bila upravo onakva djevojka kakvu biste sanjali potpisati. Lijepa, ali bez smjera. Toliko očajna za pažnjom da je spremna poniziti se“, kaže Ru.

Ovo nije prvi put da se Svini u seriji pojavljuje gola. Glumica je još 2022. godine u intervjuu za „Indipendent“ otkrila da je razgovarala sa autorom serije Semom Levinsonom o smanjenju broja takvih scena.

„Sem je nevjerovatan. Bilo je trenutaka kada je Kesi trebalo da bude gola do pojasa, a ja bih Samu rekla: ‘Mislim da to ovdje stvarno nije potrebno.’ On bi odgovorio: ‘U redu, ne treba nam’. Nikada nisam osjetila da me Sem tjerao na to ili da je pokušavao ubaciti scenu golotinje u HBO seriju. Kad nisam htjela to učiniti, nije me prisiljavao“, izjavila je tada glumica.

Zlostavljanje na društvenim mrežama

Svini je dodala da se na snimanju uvijek osjećala ugodno jer je na setu prisutan koordinator za intimne scene. No, tokom prve sezone doživjela je neprijatno iskustvo kada su snimci njenih golih scena počeli kružiti društvenim mrežama, a korisnici su u objavama namjerno označavali njenog mlađeg brata.

„To je bila najuvredljivija stvar koju je iko mogao učiniti. Ono što radim potpuno je odvojeno od moje porodice. Moj lik je potpuno odvojen od mene. To je jednostavno toliki izraz nepoštovanja i uznemirujuće je“, rekla je tada Svini.

(Indeks)