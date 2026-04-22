Logo
Large banner

Jednom rečenicom objasnio sve: Haris Džinović otpisao kćerku Đinu?

Autor:

ATV
22.04.2026 08:01

Komentari:

0
Ђина Џиновић, кћерка Хариса и Мелине Џиновић
Foto: Instagram

Haris Džinović izazvao je buru u javnosti zbog izjave koju je dao nakon vjenčanja njegove bivše supruge Meline i britanskog biznismena.

Melina i Haris su u braku od skoro dvije decenije dobili dvoje djece, Kana i Đinu, koji su poslije razvoda roditelja ostali sa ocem u Beogradu.

U međuvremenu, Đina je izgladila odnose sa majkom, te je često posjećuju u Francuskoj, a prethodnog vikenda je i prisustvovala njenom vjenčanju u Monaku. S druge strane, sin Kan nije bio na vjenčanju, a već duže vrijeme se spekuliše da nema kontakt sa majkom i da je nakon razvoda stao na očevu stranu.

Iako njihova djeca žive u Harisovoj vili na Senjaku, pjevač je u posljednjoj izjavio rekao da se okrenuo "djetetu", stavljajući do znanja da ga zanima samo Kan.

Scena

"Da je ona zarađivala kao ja, nikome ne bi davala": Haris Džinović o Melini

"Ne zanima me šta se piše, niti me zanimaju stvarni događaji za nju, to me ne interesuje, davno sam se ja, kad smo se razišli okrenuo svom životu i svom djetetu, prema tome, šta ja imam sa tim? Može da se uda, da se ubije, šta god hoće...šta mene briga. Ma kakvi taman posla, ja da razmišljam o nekoj prošlosti, ne pada mi na pamet", rekao je on za domaće medije.

Inače, Haris je i ranije Đini zamjerao njeno eksponiranje u javnosti, zbog čega su se često sukobljavali, a pjevač je nedavno otkrio da nisu u normalnim odnosima.

"Možda njoj nije ništa falilo. Možda nema šta da kaže, onda je bolje da ćuti. Ona nikada nije htjela da razgovara o borbi za brak. Nisam ni sa ćerkom u normalnim odnosima, nigdje nije savršeno, ni u jednoj porodici", iskreno je rekao pjevač medijima.

(nova.rs)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Имала 110 килограма, сад изгледа као топ модел! Мелина открила како је смршала

Scena

Imala 110 kilograma, sad izgleda kao top model! Melina otkrila kako je smršala

1 d

0
Харис Џиновић прецртао Ђину након Мелининог вјенчања са милионером?

Scena

Haris Džinović precrtao Đinu nakon Melininog vjenčanja sa milionerom?

2 d

0
Ђина Џиновић закаснила на мамино вјенчање са милионером: Мелинина ћерка дошла кад је све било готово

Scena

Đina Džinović zakasnila na mamino vjenčanje sa milionerom: Melinina ćerka došla kad je sve bilo gotovo

3 d

0
Харис Џиновић о односу са Наташом Алимпић: Једном сам је видио..

Scena

Haris Džinović o odnosu sa Natašom Alimpić: Jednom sam je vidio..

1 mj

0

Više iz rubrike

Савршенство без мане: Ирина Шајк "кида" у минијатурном бикинију

Scena

Savršenstvo bez mane: Irina Šajk "kida" u minijaturnom bikiniju

2 h

0
Асмин и Маја Маринковић у Елити

Scena

Asmin uhvatio Maju za vrat: Počeo da je davi, obezbjeđenje odmah doletjelo

3 h

0
Нећете вјеровати колики је хонорар Маје Маринковић: За недјељу дана заради астрономску цифру

Scena

Nećete vjerovati koliki je honorar Maje Marinković: Za nedjelju dana zaradi astronomsku cifru

3 h

0
Сенидах се никада није опоравила од овог губитка

Scena

Senidah se nikada nije oporavila od ovog gubitka

12 h

0

  • Najnovije

10

38

Potvrđena optužnica protiv Anisa Kalajdžića za ubistvo Aldine Jahić

10

36

Darko Mladić: Nakon što ljekari pregledaju generala podnijećemo zahtjev za privremeno puštanje

10

30

Zločin genocida nad Srbima u Jasenovcu ne smije biti zaboravljen

10

24

Unajmio dijete da baci kašikaru! Isplivali detalji filmskog hapšenja

10

19

Nakon 130 godina rada: Večeras gašenje visoke peći u Željezari Zenica

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner