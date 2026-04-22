Asmin uhvatio Maju za vrat: Počeo da je davi, obezbjeđenje odmah doletjelo

Rijaliti učesnik Asmin Durdžić u svađi sa Majom Marinković uhvatio ju je za vrat, nakon čega je odmah reagovalo obezbjeđenje.

Odnos Maje Marinković i Asmina Durdžića danima je glavna tema u rijalitiju. Kako su nakon Stanijinog ulaska u "Elitu" ušli u vezu, stvari su se od tada veoma zakomplikovale.

Naime, njihov odnos postao je turbulentan i zbog ljubomore i sukoba odlučili su da stave tačku na svoju vezu. U žestokoj svađi koju su imali za vreme emitovanja emisije, Asmin je u naletu bijesa Marinkovićevu uhvatio za vrat.

- Sada si pokazao svoje pravo lice - rekla mu je Maja dok ju je obezbeđenje razdvajalo od Durdžića.

Inače, u jednoj od prethodnih rasprava, Maja je iznela šokantne informacije o Asminu, među kojima je ta da svakoj djevojci pravi dijete bez njene dozvole.

