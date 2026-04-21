Majka Miljane Kulić u bolnici, poznato zašto je hospitalizovana

21.04.2026 11:53

Bivša rijaliti učesnica i majka Miljane Kulić Marija Kulić primljena je u bolnicu i već nekoliko dana nalazi se na odjeljenju kardiologije.

Marija se prije nekoliko godina borila sa karcinomom, ali je nakon dužeg liječenja koje je uključivalo nekoliko operacija, hemioterapije i zračenje uspjela da pobjedi opaku bolest.

Kulićka od tada redovno ide na kontrole i ništa ne prepušta slučaju kada je zdravlje u pitanju. U posljednje vrijeme bila je zabrinuta zbog nepravilnog srčanog rada i čestih aritmija zbog čega je sada podvrgnuta kardiološkim ispitivanjima.

U bolnici sam zbog ispitivanja, imam preskoke i aritmiju. Biću ovde dok ne obavim sve pretrage i analize - otkrila je Marija.

Miljana Kulić objavila tužne vijesti

Boravak u bolnici je ne sprečava da bude aktivna na društvenim mrežama, a pored redovnog druženja sa pratiocima na Tiktoku Marija je aktivna i na novom Jutjub kanalu njene ćerke Miljane, koja je redovno posjećuje u bolnici.

Ljekari su Mariji savjetovali da izbjegava stresne situacije, a ona je riješila da se okrene zdravijem načinu života i povede računa o ishrani, ali i da počne da vježba. U tome će joj pomoći ćerka Ana koja je fitnes instruktor, a za Mariju će osmisliti poseban plan ishrane i vježbi.

O povratku u rijaliti Marija ne razmišlja jer joj je dosta stresa i nerviranja.

- Ne zanima me rijaliti, ne bih mogla da podnesem nerviranje zbog Miljane, mogla bih jedino da uđem sama da komentarišem druge, sa njom više ne. Kad je ona kući, mirna sam i ne nerviram se - bila je iskrena Marija, koja je nedavno Miljaninog bivšeg dečka Nenada Macanovića Bebicu dobila na sudu.

(informer)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Pročitajte više

Стигао папир из Суда: Ево колико новца су Кулићима дужни Иван Маринковић и Бебица

Scena

Stigao papir iz Suda: Evo koliko novca su Kulićima dužni Ivan Marinković i Bebica

1 mj

0
Гоца Тржан отворено о Миљани Кулић: ''У њој нема трунке зла''

Scena

Goca Tržan otvoreno o Miljani Kulić: ''U njoj nema trunke zla''

1 mj

0
Од Миљане Кулић ни трага ни гласа: Марија открила да ли је њена кћерка на психијатрији

Scena

Od Miljane Kulić ni traga ni glasa: Marija otkrila da li je njena kćerka na psihijatriji

2 mj

0
Огњен Несторовић открио да је напустио Пинк када је видио хонорар Миљане Кулић

Scena

Nestorović otkrio da je dao otkaz kada je vidio honorar Miljane Kulić

2 mj

0

Više iz rubrike

"Да је она зарађивала као ја, никоме не би давала": Харис Џиновић о Мелини

Scena

"Da je ona zarađivala kao ja, nikome ne bi davala": Haris Džinović o Melini

1 h

0
Имала 110 килограма, сад изгледа као топ модел! Мелина открила како је смршала

Scena

Imala 110 kilograma, sad izgleda kao top model! Melina otkrila kako je smršala

4 h

0
Популарна глумица проглашена за најљепшу звијезду свијета

Scena

Proglašena najljepša zvijezda svijeta za 2026. godinu

4 h

0
Српски јутјубер

Scena

Ovaj veliki MMA borac će se takmičiti na boks meču Bake Praseta: "Ako dogovorimo cifru..."

5 h

0

  • Najnovije

13

02

Dodik: Republika Srpska faktor dogovora; Održan uspješan i opsežan sastanak

13

00

Korumpiranom inspektoru iz Banjaluke potvrđena presuda

12

56

Darko Elez pušten iz zatvora kao slobodan čovjek!

12

48

Dodik o navodima da Kristijan Šmit odlazi

12

35

Milinković: CIK korigovao tender za 8 miliona u toku otvorenog postupka

