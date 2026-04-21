Majka Miljane Kulić u bolnici, poznato zašto je hospitalizovana

Bivša rijaliti učesnica i majka Miljane Kulić Marija Kulić primljena je u bolnicu i već nekoliko dana nalazi se na odjeljenju kardiologije.

Marija se prije nekoliko godina borila sa karcinomom, ali je nakon dužeg liječenja koje je uključivalo nekoliko operacija, hemioterapije i zračenje uspjela da pobjedi opaku bolest.

Kulićka od tada redovno ide na kontrole i ništa ne prepušta slučaju kada je zdravlje u pitanju. U posljednje vrijeme bila je zabrinuta zbog nepravilnog srčanog rada i čestih aritmija zbog čega je sada podvrgnuta kardiološkim ispitivanjima.

U bolnici sam zbog ispitivanja, imam preskoke i aritmiju. Biću ovde dok ne obavim sve pretrage i analize - otkrila je Marija.

Boravak u bolnici je ne sprečava da bude aktivna na društvenim mrežama, a pored redovnog druženja sa pratiocima na Tiktoku Marija je aktivna i na novom Jutjub kanalu njene ćerke Miljane, koja je redovno posjećuje u bolnici.

Ljekari su Mariji savjetovali da izbjegava stresne situacije, a ona je riješila da se okrene zdravijem načinu života i povede računa o ishrani, ali i da počne da vježba. U tome će joj pomoći ćerka Ana koja je fitnes instruktor, a za Mariju će osmisliti poseban plan ishrane i vježbi.

O povratku u rijaliti Marija ne razmišlja jer joj je dosta stresa i nerviranja.

- Ne zanima me rijaliti, ne bih mogla da podnesem nerviranje zbog Miljane, mogla bih jedino da uđem sama da komentarišem druge, sa njom više ne. Kad je ona kući, mirna sam i ne nerviram se - bila je iskrena Marija, koja je nedavno Miljaninog bivšeg dečka Nenada Macanovića Bebicu dobila na sudu.

