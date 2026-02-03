Logo
Od Miljane Kulić ni traga ni glasa: Marija otkrila da li je njena kćerka na psihijatriji

Telegraf

03.02.2026

Од Миљане Кулић ни трага ни гласа: Марија открила да ли је њена кћерка на психијатрији

Rijaliti zvijezda, Miljana Kulić, navodno je u subotu hitno primljeno u Specijalnu bolnicu za psihijatrijske bolesti nadomak Niša.

Ova vijest zabrinula je mnoge, jer su fanovi rijaltija željni da gledaju Miljanu još otkako je diskvalifikovana iz "Elite 9".

Marija Kulić oglasila se nakon navoda da je njena ćerka hospitalizovana i demantovala ove navode.

Istakla je da Miljana Kulić trenutno sprema svoj Jutjub kanal i da vrijedno radi na novim projektima.

- Možda bi neko volio da je tako. Ja vas obavještavam o svemu što se nas tiče. Miljana uveliko sprema svoj Jutjub kanal. Ne pojavljuje se na TikToku da bi gledanost kanala bila veća. Spremite se, ubrzo - poručila je Marija Kulić.

Ipak, Miljana Kulić nije viđena onlajn otkako su se pojavili ovi navodi, a nije se ni ona lično oglasila.

Miljana Kulić

