Košarac: Konaković bi trebao priznati da je Dodik lider koji vodi dok on ostaje u sjeni

Izvor:

ATV

03.02.2026

09:58

Komentari:

0
Foto: Srna

Ministra spoljnih poslova u Savjetu ministara Elmedina Konakovića boli što su lider SNSD-a Milorada Dodik i srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović otišli su u SAD, ističe zamjenik predsjedavajuće Savjeta ministara Staša Košarac.

- Njega niko ne zove, ostaje mu samo da u Sarajevu, u vlastitoj nemoći i očaju, snima nesuvisle video uratke. Narodna izreka kaže da su u strahu velike oči. U Konakovićevom slučaju - u strahu su besmislene i populističke izjave - dodaje Košarac.

Славина

Banja Luka

Dijelovi Banjaluke danas ostaju bez vode, a ovi bez struje

Dodaje da Konakovićeve riječi nisu ništa drugo nego odraz straha od diplomatskih uspjeha Republike Srpske.

- Njegove insinuacije o tome šta funkcioneri Srpske smiju reći u SAD-u govore isključivo o njemu i njegovoj opštoj dezorjentisanosti. To je konvertit koji je prije izbora u SAD-u podržavao Bajdena, a sada je odjednom za Trampa. Konaković dobro zna da ne može parirati politikama Milorada Dodika, lidera koji dosljedno brani interese srpskog naroda i Republike Srpske, ostvarujući rezultate na međunarodnoj sceni - navodi Košarac na društvenoj mreži Instagram.

Navodi da za razliku od Dodika, koji je prepoznat kao lider i politički faktor, Konaković se pokazuje kao nesposoban političar.

Володимир Зеленски

Svijet

Potres epskih razmjera: Zelenski u Epstajnovim dokumentima - umiješan u krijumčarenje djece?

- Njegovi nastupi su puni zavisti i frustracije jer nema ni snagu ni viziju. Od Dodika može samo sa uči! Umjesto što se bavi praznim optužbama i jeftinim populizmom, Konaković bi trebao priznati da je Dodik lider koji vodi, dok on ostaje u sjeni, bez stvarnog uticaja i bez političke težine - dodaje Košarac.

Staša Košarac

